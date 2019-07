WhatsApp, Facebook e Instagram têm instabilidade nesta quarta

Usuários do WhatsApp apontaram problemas no uso do serviço de mensagens nesta quarta-feira (3).

O site DownDetector, que registra queixas de usuários de serviços online, apontou um pico de reclamações a partir das 10h50. As notificações de problemas superam 17 mil, a maior parte por dificuldade de enviar mensagens.

Também houve aumento de notificações de dificuldade de uso do Instagram e do Facebook, porém em patamares menores (2.600 e 1.100 queixas, respectivamente).

A reportagem constatou dificuldades no envio e recebimento de chamadas em áudio e download de imagens nesta manhã, apesar de o funcionamento não ter sido totalmente interrompido.

A reportagem entrou em contato com o Facebook, responsável pelos três serviços. Ainda não houve retorno até a publicação deste texto.

FolhapressFilipe Oliveira