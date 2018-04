Toyota chama quase 120 mil unidades do Corolla por 'airbag mortal'

A Toyota anunciou nesta terça-feira (3) dois recalls do Corolla em uma tacada só. O primeiro é mais um para a lista dos chamados "airbags mortais", fabricados pela Takata. O segundo, menos perigoso, ocorre por uma falha no controle eletrônico do câmbio CVT.

No total, 119.598 unidades são afetadas. Os proprietários devem agendar o conserto gratuito em uma concessionária da marca. Em caso de dúvida, é possível ligar para o SAC por meio do telefone 0800 7030206.

Toyota Corolla XRS 2013 (Foto: Divulgação)



Airbags mortais

Este é pelo menos o sétimo chamado do modelo devido ao mesmo problema desde 2013. O defeito provocou o maior recall da história da indústria e está ligado a 22 mortes no exterior - nenhum acidente foi identificado no Brasil.

Desta vez, a marca japonesa substituirá o airbag do passageiro de 53.635 unidades produzidas em 2013.

CHASSIS ENVOLVIDOS

Código alfanumérico 9BRBD48E* - D26020000 a E2642203

Código alfanumérico 9BRBL42E* - D4759577 a E4789205

Quando o airbag é acionado em um acidente, poderá ocorrer a ruptura da carcaça do insuflador do airbag, com a projeção de fragmentos metálicos contra os ocupantes, podendo causar danos graves e até fatais.

O problema ocorre devido a degradação de um componente após longos períodos de exposição a grandes variações de temperatura e umidade, informou a fabricante.

Outros recalls do Corolla por "airbags mortais"

2013 - Ano/modelo 2002 e 2003

2014 - Ano/modelo 2002 e 2003

2015 - Ano/modelo 2003 a 2007

2015 - Ano/modelo 2007 e 2011

2016 - Ano/modelo 2007 a 2015

2017 - Ano/modelo 2010 a 2014

Falha no câmbio

A Toyota detectou uma programação incorreta na Unidade de Controle Eletrônico (ECU), que controla a transmissão CVT de 65.963 modelos GLi 1.8., fabricados entre 2013 e 2017.

A falha pode provocar aparecimento de luz de advertência no painel de instrumentos e na limitação da velocidade em até 60 km/h.

De acordo com a fabricante, poderá ocorrer a redução da velocidade de condução limitada a 60 km/h, mas não há risco de danos materiais, nem pessoais, aos ocupantes do veículo ou a terceiros.

CHASSIS ENVOLVIDOS

Corolla GLi 1.8 CVT- 2013 a 2017

Código alfanumérico 9BRBL3HE* - J0104446 a J0125110

Código alfanumérico 9BRBLWHE* - F0001003 a H0104445

A reprogramação da unidade de controle e o reparo da transmissão, caso necessário, começam em 16 de abril. Os proprietários devem agendar o atendimento gratuito em uma concessionária.

