Teste que descobre 'gênero oposto' tem perigo; saiba evitar riscos

O Kueez é um site que ficou popular após o teste que revela a sua aparência no sexo oposto – também conhecido como "como você seria se fosse do gênero oposto". O serviço usa a tecnologia de inteligência artificial do FaceApp para criar brincadeiras engraçadas que podem ser compartilhadas na linha do tempo do Facebook.



Veja, no passo a passo a seguir, como usar o site Kueez para fazer testes divertidos – usaremos como exemplo o "qual seu aspecto daqui a 20 anos". Aprenda também a remover o aplicativo da sua conta do Facebook neste tutorial.



Antes de começar, porém, vale ressaltar que sites como Kueez podem ter acesso às informações pessoais dos usuários. Há casos de serviços similares que usaram testes como isca para capturar dados que comprometem a privacidade. Por isso, é importante saber o que é compartilhado na seção "Política de Privacidade", além de aprender como revogar as permissões que foram concedidas. No entanto, com um pouco de cuidado, é possível usar a plataforma com mais segurança.

Passo 1. Acesse o site do Kueez (http://pt.kueez.com/) e selecione o teste que você quer fazer. Como exemplo, usaremos a brincadeira "qual seu aspecto daqui a 20 anos";

Passo 2. Agora, na página do teste, clique em "Entrar com o Facebook". Note que, em alguns casos, existe o botão "Continuar sem fazer login" – isso deve evitar que o Kueez acesse dados pessoais vinculados à conta da rede social. Embora a segunda opção seja menos invasiva, você ainda precisa enviar uma foto do seu rosto;



Passo 3. Caso o teste que você escolheu só possa ser usado com o Facebook, antes de continuar, clique em "Editar isso";



Passo 5. As suas fotos de perfil serão exibidas. Selecione a imagem que você deseja usar. Lembre-se de escolher uma em que o seu rosto esteja em evidência;



Escolha uma das suas fotos do Facebook ou faça upload de outra (Foto: Reprodução/Helito Bijora)



Passo 6. Caso tenha optado por continuar sem usar o Facebook, você deverá enviar uma imagem na opção "Click here to select a photo";



Passo 7. O resultado será exibido automaticamente após alguns segundos. Você pode clicar em "Partilhe no Facebook" para compartilhar a foto com os seus amigos. Se preferir, clique em "Tentar novamente" para refazer o teste;



Passo 8. Após realizar o teste, você pode revogar o acesso do Kueez à sua conta do Facebook. Para isso, acesse as configurações da rede social e, na lateral esquerda da tela, clique em "Aplicativos". Agora, basta localizar o app "Kueez" e clicar sobre o "x", à direita do nome, para removê-lo.

Pronto! Aproveite as dicas para usar o Kueez para fazer testes divertidos e compartilhar com os amigos.



Techtudo