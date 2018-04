Sons tatuados na pele, uma nova onda nos Estados Unidos

Hanna Washlake aproxima o celular de uma tatuagem no antebraço, e ele começa a tocar uma gravação com a voz de sua mãe: “Estou orgulhosa de você, te amo muito”. Essa é uma “Soundwave Tattoo”, um tipo de tatuagem criada e lançada no ano passado por Nate Siggard em Los Angeles.

Trata-se de uma onda sonora pintada permanentemente na pele que pode ser lida e reproduzida por um aplicativo de celular. Sua empresa se chama Skin Motion. As tatuagens quase sempre têm um significado especial registrado num pedaço de pele. Alguns eternizam um amor, um filho, os pais, ou um grupo musical, por meio de uma palavra, um símbolo, uma foto… E agora, um som. Hanna, de 24 anos, dedicou sua 35ª tatuagem a sua mãe.

“Eu disse basicamente, sem dar muitos detalhes, ‘me manda uma gravação de algo que você quer que eu escute sempre’, para poder fazer e lhe dar de presente de dia das mães”, no próximo 13 de maio.

Tiffany García foi responsável por tatuar a onda sonora, que Hanna começou a reproduzir sem parar. “Oi, Hanna, sou eu, sua mãe. Estou muito orgulhosa de você, te amo muito e sempre te amarei. Mamãe te ama”, diz a mensagem completa. “É encantador ter sua voz comigo. Ela não será eterna, mas poderei escutar sua voz sempre que quiser”, explicou .



Foto: Divulgação

A inspiração

Um comentário da namorada de Siggard, Juliana Damiano, foi a origem desta ideia. Siggard, que já trabalhava há dez anos como tatuador, estava tatuando a onda sonora da música “Tiny Dancer”, de Elton John, quando Damiano lhe disse: “Não seria maravilhoso se pudéssemos escutar essa tatuagem?”.

Ele viu o potencial e tatuou em si mesmo o primeiro protótipo. Em seguida, subiu na internet. Os sons, que podem ter no máximo 30 segundos, são variados. O de Siggard inclui um “Te amo” da namorada, seguido dos sons do seu bebê balbuciando.

Outra mulher tatuou o som do latido de seu cachorro. “A maioria das pessoas faz algo baseado em motivos extremamente sentimentais, às vezes têm um áudio de uma criança, ou uma pessoa querida, ou, vai saber, o som de seu carro preferido, e querem ter ele sempre consigo, é importante para elas”, explicou García, membro de uma rede de mais de 300 tatuadores de Skin Motion, em Torrance, 35km ao sul de Los Angeles.

Funciona assim: o usuário sobe um som no site da empresa; a página gera a onda a ser levada ao tatuador especializado, que passará a imagem para a pele.

No aplicativo

O aplicativo lê apenas ondas, não funciona com outras formas, ou imagens, e elas têm que ser tatuadas em uma superfície plana, como o antebraço. Quando a tatuagem for ativada, deve-se pagar pelo serviço de reprodução. São 40 dólares no primeiro ano e, depois, 10 dólares anuais. Pode-se ter mais de uma, mas cada tatuagem precisa de uma ativação diferente e, portanto, de pagamentos separados.

Isto É