Sistema Inthegra começa a funcionar neste sábado (29) na zona Norte

Inicia neste sábado (29) a operação do Sistema Inthegra na zona Norte de Teresina, com a operação dos terminais Rui Barbosa e Buenos Aires. Diariamente, devem passar em média cerca de 20.700 mil passageiros no Terminal Rui Barbosa e 17.300 mil passageiros no Terminal Buenos Aires.

Serão oito terminais disponíveis nas quatro zonas da capital: Terminal Rui Barbosa, Buenos Aires, Itararé, Livramento, Santa Lia, Zoobotânico, Parque Piauí e Bela Vista.

De acordo com Weldon Bandeira, superintendente da Strans, as melhorias que foram observadas nas outras zonas da cidade após a implantação do Inthegra serão aplicadas nessa fase na zona Norte.

“Tudo o que foi feito e que deu resultado positivo nas outras zonas da cidade será implantado nos terminais da zona norte da cidade, como as linhas expressas, por exemplo. Os usuários que residem no Jacinta Andrade poderão chegar ao Centro com mais agilidade, pois nos horários de pico as linhas não passarão nos terminais. No Mocambinho, algumas linhas radiais serão mantidas para atender melhor o usuário”, esclarece.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O Terminal de Integração Rui Barbosa está localizado na Rua Anísio Pires com a Rua Rui Barbosa com área de 8.196,40 m² e extensão da plataforma de embarque e desembarque de 90m, sendo o investimento total de R$ 3.198.040,76.

Já o Terminal de Integração Buenos Aires está localizado na Avenida União com Avenida Jerumenha, com área de 7.325,27 m² e plataforma de embarque e desembarque de 120 m, sendo o investimento total de R$ 3.522.010,01.

Da Redação