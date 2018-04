Rússia vai proibir Telegram em disputa sobre mensagens codificadas

Um tribunal da Rússia ordenou que o acesso ao serviço de mensagens Telegram seja bloqueado no país, no mais recente episódio de confronto entre uma empresa internacional de tecnologia com autoridades russas. A decisão foi tomada uma semana depois que o órgão regulador de comunicações na Rússia, Roskomnadzor, abriu processo para limitar o acesso ao Telegram depois das recusas reiteradas da companhia em dar os serviços de segurança do país acesso às mensagens secretas dos usuários.

Como parte de seus serviços, o Telegram permite que mais de 200 milhões de usuários no mundo, incluindo importantes autoridades russas, se comuniquem via mensagens criptografadas que não podem ser lidas por terceiros. Mas o serviço de segurança federal da Rússia, FSB, tem afirmado que precisa acessar algumas dessas mensagens para dar andamento a tarefas como defesa contra ataques terroristas. O Telegram tem se recusado a cumprir a exigência russa, citando respeito pela privacidade dos usuários.

O fundador e presidente do Telegram, Pavel Durov, afirmou que o aplicativo vai usar sistemas integrados para contornar o bloqueio russo, mas que não poderá garantir 100 por cento de acesso sem que o usuário utilize uma rede virtual privada (VPN).

Pavel Chikov, advogado que representa o Telegram, afirmou que a decisão do tribunal é um alerta para as empresas globais de tecnologia sobre os perigos de operarem na Rússia. "Eles demonstraram mais de uma vez que o sistema judiciário está a serviço dos interesses de autoridades. Eles não se importam mais nem sobre manter aparências básicas", disse o advogado.

