Reunião de Zuckerberg com deputados europeus será exibida na internet

A reunião de terça-feira entre Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, e vários eurodeputados em Bruxelas para debater as lacunas da rede social na proteção de dados será exibida ao vivo pela internet, anunciou o Parlamento Europeu.

"Conversei com Zuckerberg sobre a possibilidade de uma transmissão ao vivo desta reunião. Fico feliz de anunciar que aceitou este novo pedido", escreveu o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, no Twitter.

Vários eurodeputados haviam lamentado a reunião a portas fechadas. Zuckerberg será recebido um dia depois em Paris pelo presidente Emmanuel Macron, ao lado de vários executivos de grandes empresas de tecnologia.

A visita a Europa foi organizada para acontecer poucos dias antes da entrada em vigor, em 25 de maio, do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) europeu, que obriga os grupos que operam na internet a adaptar suas condições de uso para os europeus.

Jornal Do Brasil