Novo método para buscar vida extraterrestre é desenvolvido por cientistas

Será que existe vida inteligente em outros planetas? Esta questão, que tem servido de inspiração para filmes e novelas, pode já ter uma resposta. Um astrofísico espanhol desenvolveu um método para buscar sinais que permitiriam verificar se existem seres inteligentes como os humanos em outros sistemas solares.

Há décadas que a humanidade quer saber se existe vida inteligente em outros planetas. As missões a Marte organizadas pela NASA fazem parte desse caminho. Entretanto, até hoje só foram encontrados indícios e estamos longe de encontrar vida inteligente semelhante ao ser humano. Assumindo a dificuldade desta tarefa, um cientista espanhol do Instituto Astrofísico das Ilhas Canárias desenvolveu um método para buscar sinais que permitam verificar se existe vida inteligente em outros sistemas solares.



Segundo o cientista a humanidade está perto de descobrir se existe vida inteligente em outro planeta. Foto: Reprodução/projetotelescópio

Em seu estudo, publicado na revista The Astrohpysical Journal, o cientista mostrou diferentes simulações para determinar qual seriam as marcas que um desenvolvimento tecnológico sofisticado deixariam em um sistema solar com vida inteligente.

"A ideia do artigo é mostrar quais seriam os vestígios que um planeta com muitos satélites artificiais em seu redor deixaria. O artigo revela diferentes simulações desses vestígios em diferentes cenários", explicou à Sputnik Mundo o pesquisador Héctor Socas, do Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias.

Segundo ele, os cientistas que procuram outros planetas habitáveis devem prestar atenção a esses vestígios. Socas propôs analisar as informações coletadas por meio das tecnologias que já existem, como os satélites encarregados de buscar planetas fora do Sistema Solar. A única dúvida é que se tomam os seres humanos como referência, mas estes seres, se existirem, não serão necessariamente como nós.

De acordo com o cientista, hoje a humanidade está "à beira de encontrar vida extraterrestre" através de futuros grandes telescópios, que permitirão analisar a atmosfera de outros planetas.

"Na composição química de outros planetas há determinados elementos que chamamos de biomarcadores, que podem revelar com absoluta certeza a existência de vida", explicou ele. Para o cientista, nas próximas décadas esses telescópios permitirão encontrar vida extraterrestre.

Jornal Do Brasil