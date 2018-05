Microsoft anuncia compra de startup focada em interfaces de linguagem

Durante a demonstração da capacidade de comunicação do Google Duplex, na Google I/O, Mountain View maravilhou o mundo com uma inteligência artificial tão bem articulada que as pessoas presentes não perceberam se tratar de uma máquina falando. A inovação parece ter estabelecido um novo patamar para a comunicação de inteligências artificiais, tanto que a Microsoft anunciou a compra da startup Semantic Machines, voltada para o desenvolvimento de interfaces de linguagem, parceria que pode dar uma mãozinha para melhorar as habilidades da Cortana, assistente da empresa.



A Microsoft, desde o ano passado, vem se empenhando em melhorar as habilidades de conversação de seus chatbots, como a Cortana e o Xiaoice, sendo que esse último já registra mais de 30 bilhões de conversas com usuários chineses. Com a compra da Semantic Machines, a empresa disse estar "estabelecendo um centro de excelência de conversação em Berkeley para avançar os limites do que é possível em interfaces de linguagem". O objetivo dos negócios é trazer ao público "experiências mais poderosas, naturais e mais produtivas, que levarão a computação conversacional a um novo nível".

A busca pela excelência vem em boa hora: a Acer anunciou laptops com Windows 10 que trazem, além da Cortana, a assistente da Amazon, Alexa, já pré-instalada. Vale lembrar que, em 2017, a Microsoft e a Amazon realizaram um acordo colaborativo para o desenvolvimentos de suas respectivas IAs, então a concorrência entre as assistentes digitais pode ser benéfica e trazer avanços para a área caso a Microsoft consiga acompanhar o ritmo das rivais.

