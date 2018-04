GOOGLE oferece cursos gratuitos em Teresina; veja a programação

O Google anunciou na semana passada a ampliação do Cresça com o Google, uma iniciativa gratuita que oferece ferramentas e treinamentos para capacitação de pessoas e empresas em habilidades digitais. A nova etapa do projeto se inicia em Teresina/PI nos dias 25 e 26 de abril no Theresina Hall.

As inscrições para o evento já estão abertas e os interessados contarão com duas turmas de Treinamento de Marketing Digital no dia 25, uma no período da manhã, das 8h às 12h, e outra pela tarde, das 18h às 22h. Já no dia seguinte, o Google oferecerá, das 8h às 12h, a Capacitação para Mulheres e no período vespertino, das 18h às 22h, o Treinamento Digital para Professores.

O programa tem como objetivo ajudar profissionais e estudantes a acessarem o melhor conteúdo e ferramentas do Google para aprimorarem suas habilidades, carreiras e negócios, auxiliando o público a se manter atualizado e preparado para o mercado de trabalho. Em um piloto no último ano, foram treinadas mais de 5 mil pessoas em Salvador e Recife. Com a expansão, espera-se treinar presencialmente 20 mil pessoas de abril a julho em três diferentes capitais do país.

Além de treinamentos de conceitos básicos sobre marketing digital, os cursos propõem a inclusão das mulheres no meio profissional ao ensiná-las sobre liderança feminina e técnicas de negociação. Também está prevista a formação para professores, abordando temas como segurança online e cidadania digital, e ainda dicas sobre como utilizar o YouTube Edu na sala de aula.

Mais detalhes dos cursos

Treinamento de Marketing Digital - Manhã

Em um mundo digital, o mercado de trabalho muda muito rápido. Para sobreviver você precisa se manter atualizado. Aprenda sobre conceitos básicos de marketing digital incluindo temas como estratégia, websites, links patrocinados, mídias sociais, ferramentas e soluções digitais do Google.

Womenwill - Capacitação para Mulheres

Capacitação para o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres, com temas como liderança feminina, técnicas de negociação, finanças pessoais, ferramentas e soluções digitais do Google.

Formação Digital para Professores

Curso para professores e educadores sobre segurança on-line e cidadania digital, com sugestões de atividades para aplicação dos conceitos em salas de aula. E aprenda também a usar o YouTube EDU como suporte didático para seus alunos e receba dicas para utilizar o YouTube para produzir seu próprio conteúdo.

Gostaríamos de contar com a sua presença na abertura e nos treinamentos. Para participar, basta responder este e-mail com celular e RG.

Programação

25 de abril

8h às 12h | Abertura + Treinamento de Marketing Digital

18h às 22h | Treinamento de Marketing Digital

26 de abril

8h às 12h | Capacitação para Mulheres

18h às 22h | Treinamento Digital para Professores

Local: Theresina Hall

Google