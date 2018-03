Google começa a vender a Clips, sua câmera com inteligência artificial

Após meses de muita expectativa, a Google finalmente passou a vender a Clips, sua câmera inteligente anunciada em outubro do ano passado. Durante sua revelação, o gadget atraiu olhares curiosos por conta de sua premissa inovadora: ele, na teoria, é capaz de identificar os rostos de seus familiares e animais de estimação, observando momentos felizes em família e registrando fotografias de forma autônoma.



Google Clips: AI câmera first look. Foto: Reprodução/Youtube

Compatível com Android e iOS, a Clips também grava pequenos vídeos de até sete segundos que podem ser compartilhados como um GIF animado. O aparelhinho não possui display e conta com um único botão em sua parte frontal, que deve ser usado para disparar o obturador caso o usuário queira registrar uma ocasião de forma manual. De resto, basta deixá-la em um cantinho ou fixada na parede e esperar a mágica acontecer.

Já disponível na Google Store e nas lojas virtuais Best Buy, B&H e Verizon, a Google Clips tem o preço sugerido de US$ 249, o que representa aproximadamente R$ 808 sem adição de impostos. Infelizmente, ela ainda não está sendo vendida no Brasil e é pouco provável que a Gigante das Buscas traga ela para cá — sendo assim, caso tenha interesse, será necessário importar uma ou adquiri-la durante uma viagem aos EUA.

Terra