Golpe perigoso no roteador pode roubar seus dados bancários

VPNFilter, malware que pode roubar senhas de usuários, já infectou pelo menos 700 mil roteadores no mundo inteiro. Apesar de ter feito vítimas principalmente na Ucrânia, a ameaça já é motivo de alerta do FBI, nos Estados Unidos, e do Ministério Público, no Brasil.

O vírus infecta o aparelho responsável por distribuir a Internet dentro de casa, e pode interferir na navegação de todos os celulares e computadores conectados. Vítimas podem ter até suas contas bancárias varridas pelos criminosos sem levantar suspeitas. Veja oito coisas que você precisa saber sobre o problema e descubra como se proteger.

Roteadores de várias marcas são vulneráveis ao malware VPNFilter (Foto: Reprodução/Pond5)

1. O que é o VPNFilter?

O VPNFilter é um malware que infecta roteadores para manipular sites visitados por usuários na mesma rede Wi-Fi. Como a ameaça age na origem do sinal de Internet, ela não precisa afetar diretamente os smartphones e computadores das vítimas. O problema pode passar despercebido pela maioria dos usuários porque não gera alerta do antivírus no PC ou no celular. Assim, ele pode trabalhar de forma oculta, sem levantar suspeitas.

2. O que ele pode fazer?

A principal habilidade do malware é intermediar o tráfego e Internet do usuário e manipular as páginas visitadas. Ele pode tanto roubar senhas digitadas, incluindo em sites bancários, quanto criar cópias falsas da página para não deixar a vítima saber que está sendo alvo de golpe. Especialistas da Talos (braço de inteligência da Cisco) apontam que o vírus é capaz de imitar o site de um banco para exibir o seu saldo em conta intacto enquanto os hackers realizam transferências no Internet banking verdadeiro.

Malware VPNFilter em roteadores: oito fatos que você precisa saber (Foto: Arte/TechTudo)

A ação do código malicioso se baseia em grande parte na sua capacidade de manipular a tecnologia HTTPS. O malware pode roubar dados sigilosos de sites sem proteção HTTPS, ou que possam ter o protocolo de segurança alterado de maneira forçada.

O VPNFilter também tem uma função de autodestruição, responsável por eliminar todos os rastros dos criminosos do roteador depois de executar o golpe.

3. Como o VPNFilter altera o HTTPS?

O HTTPS é o protocolo de Internet que mantém segura a conexão entre o usuário e o site visitado. O recurso já funciona em quase todos os sites da web, mas ainda há páginas que seguem oferecendo a opção insegura HTTP para quem tem computadores antigos. Essa fase de transição que ainda permite conexões inseguras facilita o trabalho do VPNFilter, que força a abertura das páginas na versão sem proteção mesmo que o usuário tenha um aparelho compatível com HTTPS.

O alto nível de sofisticação do VPNFilter também seria eficaz em sites como Google e Twitter, que contam com uma série de medidas de proteção contra a manipulação do HTTPS. Isso significa que até mesmo suas contas nesses dois serviços podem ser gerenciadas pelo malware em alguma medida, forçando a abertura do Gmail ou do microblog usando HTTP.

Uma vez alterado o protocolo HTTPS para HTTP, o VPNFilter ganha passe livre para espionar o tráfego, enviar informações para os criminosos e ativar novas fases do golpe, como o roubo de senhas.

4. Como o malware afeta o roteador?

O VPNFilter infecta roteadores com falhas de segurança ainda não corrigidas. Boa parte das brechas que permitem a ação do malware já foram solucionadas, mas os pacotes de correção nunca foram instalados pelo usuário. A instalação deve ser feita por meio da atualização do firmware do aparelho, algo raramente feito por usuários ou provedoras de serviço de Internet.

O resultado é um alto número de roteadores vulneráveis que podem ser explorados por hackers, desde que utilizem malwares altamente sofisticados como o VPNFilter. O código malicioso é capaz de identificar o modelo do roteador infectado para saber como explorar uma possível vulnerabilidade e abrir caminho para baixar demais pacotes de ataque.

5. Quais dispositivos e sistemas ele atinge?

Inicialmente se acreditava que apenas roteadores das marcas Linksys, Netgear, TP-Link e MikroTik eram vulneráveis, mas o número aumentou. Atualmente, já se sabe que produtos fabricados por Asus, D-Link, Huawei, Ubiquiti e ZTE também podem ser infectados, e outros podem entrar na lista em breve. Autoridades recomendam que os usuários considerem que seus roteadores sejam passíveis de ataque, independentemente da marca.

Como o ataque ocorre no roteador, qualquer dispositivos conectado a ele está sujeito a ter dados interceptados. Dessa maneira, usuários de Windows, macOS, Linux, Android e iPhone (iOS) são potenciais vítimas.

6. O que está por trás do ataque?

O FBI considera que o nível de sofisticação do VPNFilter indica o envolvimento do governo russo. As autoridades dos EUA já teriam identificado alguns servidores ligados ao malware com pistas sobre a conexão entre os ataques e o Kremlin. O governo de Vladimir Putin nega.

7. Como saber se você é vítima?

Como a ação do VPNFilter é baseada na manipulação de HTTPS, é possível tomar medidas simples para evitar problemas. Cheque pelo rótulo verde (ou de cadeado) na barra de endereços do site visitado para ter certeza de que a proteção está ativada. É importante também verificar se o domínio do site está correto. Sites de banco, por exemplo, nunca usam domínios diferentes de .com, .com.br ou .br. Ao visitar uma página e ver apenas a inicial “https” no endereço, saiba que o tráfego poderá ser monitorado por eventuais invasores da rede, incluindo o VPNFilter.

8. Como posso me proteger?

O FBI e o Ministério Público recomendam que todos os roteadores sejam reiniciados para interromper o funcionamento do VPNFilter. No entanto, dificilmente a medida será suficiente contra um malware tão perigoso. Para garantir proteção, é importante atualizar o firmware do roteador para aplicar correções às falhas de segurança existentes, além de desativar o gerenciamento remoto e trocar os dados de login e senha de acesso do aparelho.

Techtudo