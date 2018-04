Empresa cria bot inteligente para auxiliar consumidores em seus direitos

A inteligência artificial pode se tornar uma grande aliada de consumidores em busca de direitos. Pelo menos é a ideia da empresa Hurst com a criação do robô Haroldo, especialista em direito do consumidor.

A solução visa facilitar a vida de pessoas que se sentem lesadas por determinada corporação, mas acabam não indo atrás dos seus direitos seja por falta de tempo e recursos, ou simplesmente porque o valor não valeria a pena.

O chatbot funciona por meio do Facebook e está pronto para atender as demandas de consumidores e, inclusive, apresenta causas comuns a vários consumidores, uma tendência no mercado brasileiro.

Arthur Farache, diretor da Hurst, explica que a solução ajuda as pessoas a recuperarem danos causados por empresas e identifica causas comuns, o que acaba reunindo pessoas que têm queixas contra uma mesma organização. "É uma alternativa privada para solução de conflitos que envolvem milhares de consumidores lesados", diz.

Como funciona



Foto: Reprodução

A empresa explica que o processo é simples. Primeiro, o consumidor conta sua história conversando por mensagens ao Haroldo ou escolhe uma das causas pré-programadas para aderir. Estes últimos são casos que têm boas chances de sucesso, por afetarem muitas pessoas e empresas. "Escolhemos aquelas causas em que as pessoas muitas vezes deixaram seus direitos para trás, porque os custos de transação e o tempo não valem para a compensação final individual", conta Farache.

Os consumidores apenas aceitam os termos de uso que transferem o direito à indenização. Tudo é assinado eletronicamente, sem papel. A partir daí, a equipe da Hurst assume o processo, desde a contratação de advogados e presença em audiências a todos os seus custos. "Nós permitimos que os clientes busquem reparação de danos sem custo ou perda de tempo, apenas por um bate-papo de Facebook. Eles não precisam pagar nada adiantado, nem fazer nada durante o processo. A Hurst assume todos os custos, contrata os advogados e executa tudo o que for necessário. No final, o consumidor recebe seu ressarcimento atualizado, pagando apenas uma taxa de 30%", ressalta.

Os casos que atingem muitas pessoas são selecionados via robôs de pesquisa (crawlers) que vasculham Diários de Justiça e site de Tribunais, utilizando técnicas de inteligência artificial (kmeans e lógica fuzzy), e identificam processos que possuam potencial de bons retornos. "A Hurst é a solução privada para o acesso à Justiça. É como se fosse um PROCON, só que particular, com pessoas especializadas e experientes", finaliza.

Terra