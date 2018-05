Ekster Parliament, a carteira inteligente com rastreador e carregamento solar

Muito provavelmente aquele conceito (ou ideia) de que sairíamos por aí como o Inspetor Bugiganga, cheio de gadgets, está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Os wearables, ou dispositivos vestíveis, já ganharam um certo espaço com os relógios inteligentes, mas também dominam roupas, tênis e até carteiras.

A Ekster, empresa de Rotterdam, na Holanda, fabrica alguns modelos de carteiras de couro como a Parliament. A qualidade do produto é impecável, bem como a ideia de praticidade que é transmitida. E, no fim das contas, ela também é um tanto quanto inteligente. A Parliament também é vendida com um rastreador TrackR, do tamanho e formato de um cartão de visita, que é recarregável via energia solar.

A Parliament é construída em couro e com formato compacto. Foto: Reprodução/ Leonardo Pavini/Canaltech

Por ser bem compacta, a Ekster Parliament (2.0) suporta cartões de visita e documentos de tamanho comum. Ela tem um elástico bem firme para prender dinheiro (ou outro papel), dois bolsos internos, um externo (que normalmente abriga o cartão rastreador) e outro que é o que eu vamos chamar de "bolso mágico".

Esse tal bolso mágico lembra aqueles brinquedos para disparar tazos, sabe? Você coloca ali três ou até quatro cartões e, sempre que quiser usar algum deles, basta apertar o gatilho. Esse é um diferencial interessante, já que o "gatilho" está numa posição facilmente acessível e cumpre sua função muito bem.

Mas, e o rastreador, hein?!

Se você é tão esquecido quanto eu, esse outro recurso da Parliament também vai ser muito útil. Ela não é, literalmente, uma carteira independentemente localizável. O rastreador utiliza-se da localização do smartphone, embora funcione bem em curto alcance.

Deste modo, sempre com o Bluetooth ligado no smartphone, o último local da carteira será exibido no aplicativo TrackR (Android/iOS) com base no seu dispositivo móvel. O grande truque, porém, é que você consegue emitir alertas para a carteira pelo app, e o dispositivo começa a emitir um alarme/bip para você encontrá-la.

E aqui vale um aviso: quando a bateria está descarregando, o som emitido pelo cartão é cada vez mais baixo. Para recarregar o cartão rastreador, basta deixá-lo sob luz solar por uma horinha e, então, ele consegue ter energia para funcionar por um mês ou até mais tempo.

Outra dica importante para os mais esquecidos: o cartão tem um botão pressionável, que serve tanto para o pareamento com o app quanto para encontrar o seu smartphone. É isso aí. Se você esqueceu onde deixou o celular, basta pressionar duas vezes esse botão que o app começa a emitir um alerta.





Rastreador que acompanha a Ekster tem tamanho de um cartão de visita e é recarregável por energia solar. Foto: Reprodução/ Leonardo Pavini/Canaltech

Mas há um certo porém nessa função: o TrackR precisa estar aberto ou rodando em segundo plano no smartphone. O aplicativo não é o mais intuitivo de todos, realmente, embora funcione bem para o que é proposto pela fabricante.

Existe a possibilidade de rastrear a sua Ekster a longo alcance, mas você precisará se registrar na TrackR Crowd GPS Network; deste modo, se a sua carteira estiver dentro do alcance de outro dispositivo com o aplicativo TrackR aberto, e que também faça parte da mesma rede, aí você será notificado sobre a última localização dela. Pois é, é complicado.

Ainda assim, as funcionalidades para rastrear a sua carteira em curto alcance funcionam muito bem. A carteira é compacta, com materiais de qualidade, e o cartão rastreador é um grande opcional, porém interessante para quem sempre tem esse problema de largar a carteira por aí e só encontrar horas depois.

O valor da Parliament sozinha é de US$ 89; com o TrackR, ele sobe para US$ 119. Ela foi projetada com vários acabamentos de couro e tem quatro cores disponíveis: Classic Brown, Nappa Black, Steel Blue e Roma Cognac.

