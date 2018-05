Devolver lança novo jogo para Super Nintendo; lucros vão para caridade

Os grandes entusiastas de games retro, em especial os de Super Nintendo, já podem comemorar com a proposta da Devolver Digital de distribuir jogos para o console. Por sinal, a empresa não está apenas distribuindo desta vez, mas também codesenvolvendo um novo game com o Mega Cat Studios que será lançado em um cartucho para SNES. A melhor parte de toda esta história? 100% dos lucros serão entregues à caridade.

Fork Parker's Crunch Out é o título do novo game, e também uma brincadeira com o nome do suposto CFO da Devolver, Fork Parker. Além disso, o jogo também faz referência a um problema que vem sendo enfrentando cada vez mais por desenvolvedores, o "crunch time" (tempo decisivo, em tradução livre). O termo faz referência ao tempo muito curto que os profissionais têm para concluir seus trabalhos. Após a conclusão desses projetos, eles são realocados para outros imediatamente.



Ilustrativa. Foto: Divulgação

Uma pesquisa da IDGA realizada em 2016, concluiu que 37% dos desenvolvedores de jogos não são compensados pelas horas extras de trabalho, o que lhes causa um grande estresse mental. O intuito da Devolver Digital, com a proposta, é, em suma, aumentar a conscientização sobre o assunto através de seu novo jogo para o Super Nintendo, que promete ser bem ao estilo Game Dev Story . Os lucros do título serão 100% revertidos para a Take This, uma instituição de caridade focada em aumentar a conscientização sobre saúde metal.

Em Fork Parker's Crunch Out , os jogadores estarão no papel do "pior executivo de games do mundo", que está tentando competir com uma nova, grande e poderosa publisher no mercado. Será necessário motivar seus funcionários usando todos os meios possíveis para ganhar da competidora. O game também irá brincar com elementos que tornam um jogo único, envolvendo a integridade artística dos desenvolvedores, jogabilidade envolvente, eliminação de "elementos" ou mecânicas que não fazem sentido, dentre outros tópicos constantemente avaliados.

Além disso, a empresa que o jogador controlar poderá utilizar de "poderes especiais", o que inclui contratar estagiários não-remunerados que trabalham com serviços expositivos, até utilizar "café, disciplina e tratamento de choque" para manter os desenvolvedores dentro do cronograma. Seria hilário se não fosse trágico.

