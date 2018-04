Copa terá narração especial em estádios para deficientes visuais

A Copa do Mundo na Rússia terá uma novidade em Mundiais: uma narração especial para deficientes visuais. Trata-se de uma ferramenta em que um profissional especializado em audiodescrição relata tudo o que acontece durante o jogo para quem não consegue captar todos os detalhes. O objetivo do Comitê Organizador Local é oferecer 200 kits de fones de ouvido em cada uma das 64 partidas da Copa. Seu uso será gratuito e reservado para quem tem qualquer tipo de limitação visual.

O serviço já foi testado na última Copa das Confederações, quando quatro narradores trabalharam nas quatro cidades-sede utilizadas no torneio. Segundo dados oficiais, 234 espectadores usaram a ferramenta nas 16 partidas disputadas na Copa das Confederações.

"É importante destacar que todos os torcedores que usaram o serviço de audiodescrição estavam sentados com os demais espectadores no estádio. Ou seja, pessoas cegas ou com deficiência visual não ficaram isoladas e tiveram a mesma experiência dos demais", disse Dmitri Grigoriev, chefe da divisão de serviços ao espectador do comitê local.



Foto: Reprodução

Para oferecer tal ferramenta, profissionais da comunicação estão fazendo cursos teóricos e práticos na Universidade Russa de Economia Plekhanov. O responsável pelas aulas é Pavel Obiukh, que é deficiente visual.

"Atualmente, as narrações de rádio são muito similares às da televisão. Os comentaristas preenchem as pausas do jogo com informações genéricas, mas um espectador que não pode ver o jogo está interessado nos detalhes do ambiente. No nosso caso, o objetivo é descrever tudo que acontece e deixar as conclusões para o torcedor", explicou Obiukh ao site oficial da Fifa.

Dos 12 estádios que receberão as partidas da Copa, apenas dois terão a audiodescrição em russo e inglês: a Arena Luzhniki, em Moscou, e o estádio Krestovsky, em São Petersburgo. O primeiro será palco de sete jogos, incluindo a abertura e a final da Copa, enquanto o segundo receberá sete jogos, entre eles uma semifinal e o segundo jogo do Brasil, contra a Costa Rica, no dia 22 de junho.

Nas demais arenas, o serviço de audiodescrição será exclusivo em russo, voltado para os torcedores locais.

Folhapress