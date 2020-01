Conheça celulares que transformam o usuário em fotógrafo profissional

Nos últimos anos, apostar em celulares com câmeras potentes para tirar as próprias fotos se tornou algo comum. As marcas acompanharam a tendência e lançaram modelos cada vez mais profissionais neste quesito. Em 2019, alguns smartphones receberam destaques e prêmios, como é o caso do iPhone 11 Pro, da Apple, e do Galaxy Note 10 Plus, da Samsung, por suas invenções de câmeras duplas, triplas e até quádruplas.



Fabricantes como Samsung, Apple, Huawei, Asus e Xiaomi estão entre as destacadas por seus investimentos nos sensores fotográficos. Veja os modelos que possuem as melhores avaliações nessa área:

Xiaomi Mi Note 10

No final de 2019, a empresa surpreendeu ao lançar um smartphone com cinco câmeras. O modelo vem com uma grande angular de 108 MP, uma ultra wide de 20 MP, duas teleobjetivas (uma de 12 MP e com zoom 2x e outra de 15 MP com zoom 5x) e, por fim, uma macro de 2 MP. O sensor frontal tem 32 MP. Ele foi lançado no Brasil em parceria com a Vivo, com preços que variam conforme o plano escolhido.

Huawei P30 Pro

A empresa chinesa que coleciona títulos de melhores câmeras e alto desempenho lançou esse modelo com quatro sensores fotográficos. Neste modelo, a principal tem 40 MP e as demais são uma lente periscópica de 8 MP, uma ultra wide de 20 MP e um sensor 3D. A frontal possui 32 MP.

iPhone 11 Pro

O mais novo lançamento da Apple é um modelo top de linha. Ele vem com câmera tripla de 12 MP, ultra wide e teleobjetiva. A frontal também possui 12 MP e vem com um recurso que permite fazer selfies em slow motion.

Galaxy Note 10 Plus

O modelo da Samsung também possui câmera tripla. Elas são divididas em teleobjetiva, grande angular, com 12 MP, e ultra wide, com 16 MP. Na frontal, é possível tirar selfies com 10 MP.

ROG Phone 2

O modelo da Asus vem com duas câmeras. A principal é de 48 MP e a segunda é de 13 MP, além da frontal de 24 MP.

Normalmente, esses smartphones chegam ao mercado com valores elevados, devido à qualidade das câmeras e dos processadores. Para andar despreocupado enquanto faz as fotografias ou anda com um desses modelos, é bacana investir em um seguro para celular. Com eles, é possível tirar fotos com qualidade semelhante ou superior a algumas câmeras semiprofissionais e profissionais.