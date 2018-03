Com cadastro, famílias podem receber gratuitamente kit de sinal digital

A dona de casa Lídia Carneiro é uma das pessoas que será afetada pelo desligamento do sinal analógico dos canais abertos de televisão, programado para o dia 30 de maio em Teresina, Timon, Demerval Lobão, Nazária e Lagoa do Piauí. Para contornar o problema, a Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal de TV no Brasil, está realizando mutirões de agendamento para a entrega de kits gratuitos, com antena digital e conversor com controle remoto, em diversos locais da Capital até este sábado (10).

A dona de casa Lídia Carneiro aproveitou esta manhã para realizar seu cadastro. Foto: Moura Alves/ODIA

“Os kits são entregues em local, dia e horário que as famílias escolhem quando fazem o agendamento pelo site ou pelo telefone”, afirma Luciane Soares, gerente regional da Seja Digital em Teresina. “Já estamos trabalhando para que a informação sobre o desligamento do sinal analógico de TV chegue a toda população e todos possam se preparar com antecedência, pois o sinal digital já está disponível”, completa.



Sem condições de adquirir um televisor novo ou um conversor de sinal, Lídia será beneficiada com a ação. Ela agendou a aquisição do equipamento que permitirá que ela continue tendo acesso à programação televisiva. “Tenho duas televisões de tubo em casa, que ganhei da minha filha. Eu não tenho condição de comprar, porque nem aposentada eu sou”, diz.

Quem tem direito ao kit?

Para adquirir gratuitamente o kit, composto por um receptor, conversor, antena externa, controles e cabos para instalação, a pessoa precisa ser beneficiária do Governo Federal. Para saber se tem direito e agendar a retirada dos equipamentos, os moradores das cidades da região de Teresina podem acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

Beneficiária do Bolsa Família, a dona de casa Cláudia da Silva também agendou o recebimento do seu kit. Mãe solteira de dois filhos, ela viu com bons olhos a ação. “É uma excelente iniciativa, principalmente porque é de graça e não precisamos comprar. Eu não teria condições de continuar vendo TV sem o kit que irei receber”, declarou.

Na zona norte, um dos pontos de aconselhamento e de realização de cadastramento foi no Supermercado Carvalho, na Avenida União. Foto: Moura Alves/ODIA



Nayara FelizardoBreno Cavalcante