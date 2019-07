Claro incorpora oferta de produtos e serviços da NET

A partir de agora, a NET está na Claro. Os serviços residenciais de TV por assinatura, telefonia e banda larga da NET passam a ser incorporados ao portfólio da Claro, consolidando a oferta multisserviço da marca que nasceu no Brasil e hoje está presente em vários países.



“A Claro, que é líder em telecomunicações na América Latina e a operadora que mais cresce no mercado móvel brasileiro, passa agora a deter também a liderança em TV por assinatura e banda larga no país. Ao concentrar os investimentos e atuação mercadológica, fica ainda maior e mais forte, com presença global e portfólio completo de serviços”, destaca o presidente da Claro, José Antônio Félix.

A NET deixa de ser uma marca com atuação independente e passa a integrar o portfólio da Claro dando nome aos serviços voltados ao segmento residencial.

Os produtos e serviços voltados a pequenas e médias empresas passam a ser também consolidados no portfólio da Claro Empresas. Já no segmento corporativo, a Embratel segue sendo a marca da Claro dedicada às soluções que incluem aplicações em nuvem, segurança digital, IoT e serviços de TI.

Para tranquilidade e conforto dos clientes, os planos e canais de atendimento permanecem os mesmos. Lojas, sites e aplicativos serão atualizados para facilitar a interação e comunicar a novidade.

O Claro Clube passa a ser um programa integrado de benefícios para todos os clientes da Claro. O Claro Clube oferece descontos para teatro e cinema, além de permitir acúmulo de pontos e troca por aparelhos, serviços, passagens, e outros benefícios.





Comunicação reforça posicionamento da Claro

A Claro planejou uma estratégia de comunicação integrada com o objetivo de posicionar a companhia para oferecer as melhores e mais inteligentes soluções para seus clientes.

“É uma Claro muito mais completa, que oferece a melhor conectividade ao cliente, na fibra e no 4.5G. Que permite falar ou navegar, dentro ou fora de casa, no Brasil ou no exterior. E leva o melhor conteúdo para todas as telas. Uma Claro pronta para fazer o próximo novo acontecer”, afirma Paulo Cesar Teixeira, CEO da unidade de Consumo e PME da Claro.

Para representar o movimento de transformação, o apresentador Tiago Leifert será o porta-voz da comunicação que explica a ampliação da marca ao assumir também o portfólio de serviços residenciais.

Nesta ação, a esfera da Claro se expande ao receber os produtos da NET, em uma solução simples e visual, que entrega a mensagem de forma direta e objetiva. A mesma animação será a nova assinatura, reforçando a ideia de integração do portfólio e ampliação e alcance da marca.

Confira o filme da campanha: https://www.youtube.com/watch?v=YqgwbLAaj0U





Um movimento planejado e pronto para o futuro

A Claro e a NET fazem parte da mesma empresa desde 2015. Antes disso, em 2011, haviam lançado o Combo Multi, oferta integrada de serviços das duas marcas. A consolidação de toda a oferta de serviços na marca Claro é um movimento alinhado às tendências tecnológicas apontadas para o setor.



Em breve, o Brasil terá a chegada do 5G, a mais nova tecnologia de conectividade móvel que promete transformar definitivamente a forma como as pessoas se relacionam, trabalham e se divertem. A tecnologia 5G permitirá velocidades de conexão móvel muito maiores, com tempo de resposta muito menor. Com milhões de pessoas e dispositivos conectados, haverá um salto em automação e operação autônoma de máquinas, viabilizados pelo uso intensivo de aplicações baseadas em inteligência artificial.

Aplicações avançadas de realidade virtual e realidade aumentada também farão parte do dia a dia, enriquecendo as experiências de educação e entretenimento, que se tornarão interativas e imersivas.

Tudo isso chegará através das redes móveis, que precisarão multiplicar a quantidade de antenas de transmissão e conectá-las via fibra óptica para garantir capacidade de transmissão necessária.

A Claro está preparada para o 5G e para levar o futuro a seus clientes: “Estamos juntando conteúdo, tecnologia de ponta, fibra óptica e mobilidade, um passo fundamental e definitivo para preparar a Claro para continuar levando o novo para os nossos clientes. O mundo continuará evoluindo numa velocidade sem precedentes, assim como nossas soluções”, afirma Marcio Carvalho, diretor de Marketing da Claro.