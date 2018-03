Cheio de novidades, Fitbit OS 2.0 começa a ser liberado para o smartwatch Ionic

Recentemente, a Fitbit anunciou o Versa, seu mais novo smartwatch focado em atividades físicas. Uma das maiores novidades do produto é seu software — ele sairá de fábrica equipado com o Fitbit OS 2.0, nova versão do sistema operacional próprio da marca. Porém, caso você seja dono de um relógio mais antigo da fabricante, não há motivos para se preocupar: a Fitbit começou a liberar tal atualização para usuários do Ionic, que é um de seus modelos mais populares.

Foto: Reprodução/Canal Tech

O update traz uma série de novidades bacanas, incluindo uma interface completamente remodelada e gestos simplificados para acessar menus importantes. O novo painel Today, por exemplo, agrupa uma série de informações sobre sua saúde, incluindo histórico de exercícios, gráficos de desempenho e orientações automatizadas sobre o que fazer para atingir seus objetivos. Além disso, atendendo aos pedidos, o Fitbit OS 2.0 finalmente traz integração com o Deezer para reproduzir músicas via streaming.

É importante ressaltar que, como a própria Fitbit explica, a atualização está sendo liberada de forma progressiva e, por enquanto, só atenderá 10% dos dispositivos Ionic disponíveis no mercado. Sendo assim, caso você seja dono de um desses smartwatches, mantenha a calma e aguarde: a compilação deve chegar à sua unidade ao longo das próximas semanas.

Terra