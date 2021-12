Busca por acessibilidade e mobilidade fazem crescer mercado de aplicativos

Nosso século é cada vez mais marcado pelo digital. A procura pelas plataformas móveis mais acessíveis está na base das apps e o mercado de aplicativos cresce no Brasil e no mundo. Confira os principais usos dos aplicativos.



As maiores marcas e os melhores sites do mundo estão se adaptando às lógicas digitais do século XXO. Hoje, você pode se comunicar por aplicativos, jogar online ou ainda fazer suas compras em qualquer local que você esteja.

O brasileiro comum se habituou a ter constantemente o celular na mão, exigindo, de forma indireta, que todas as plataformas se adaptem às novas necessidades de imediatismo, acessibilidade e mobilidade.

Respondendo a estas exigências passivas, as corporações começam a modificar sua forma de ação, criando versões mobile e aplicativos, que ajudam a dar resposta a todas as necessidades dos usuários, independentemente de quem eles sejam e onde eles estejam.

Nesse processo, acompanhando o fenômeno internacional, também o Brasil está vendo crescer seu mercado de aplicativos.

Venha conhecer 5 dos usos mais comuns para os aplicativos de celular em nosso país.

1. Aplicativos de jogos

Casinos virtuais, plataformas de jogo e muitos outros espaços destinados a jogar online também fizeram um investimento intenso no mercado dos aplicativos, criando versões mobile, que podem ser acessadas em qualquer local e a qualquer hora.

Falamos, aqui, de versões para celular, como Lucky Nugget Casino Mobile que aproximam as plataformas mais reconhecidas de jogo de azar online dos seus usuários, permitindo que estes acessem suas contas em qualquer local e a qualquer hora, para aproveitarem jogos como os caça-níqueis, o blackjack, o pôquer e a roleta, em versões perfeitamente adaptadas à telinha dos celulares.

2. Organização cotidiana e agenda

Os assistentes digitais e as agendas eletrônicas consistem em aplicativos de uso muito regular no Brasil, sendo utilizadas intensamente pelos brasileiros para organizarem seus dias e meses com maior facilidade.

As escolhas são diversas, já que existem várias apps disponíveis para fazer isso em nosso país, sendo que as favoritas são as que enviam notificações e lembretes, evitando que qualquer marcação ou evento seja esquecido.

3. Plataformas para compras online

As principais grifes sabem que estar presente na vida dos consumidores é essencial, em nossos tempos, para fidelizar os clientes.

Por isso mesmo, na atualidade, é raro encontrar uma loja conceituada que não apresente, também, um website com versão mobile ou um aplicativo próprio.

Consultar os produtos, os preços ou fazer encomendas se torna, assim, mais simples e imediato para os consumidores brasileiros.

4. Corrida e alimentação em casa

Um dos tipos de aplicativo mais utilizado da atualidade é o que permite recorrer aos estafetas e motoristas.

Com apenas alguns cliques, hoje, os brasileiros pedem seus alimentos favoritos, entregues na sua porta ou contratam um carro para levá-los onde precisam de ir.

A facilidade no uso desses aplicativos, assim como sua acessibilidade e mobilidade, fazem com que novas apps concorrentes sempre estejam surgindo no mercado.

5. Aplicativos de comunicação

O WhatsApp é o aplicativo mais utilizado no Brasil, sendo que este facilita a comunicação para qualquer parte do globo, de forma simples e gratuita e mediante diversos formatos.

Além de enviar torpedos, vídeos, imagens ou áudio, esse aplicativo continua acrescentando detalhes e componentes a cada atualização.

