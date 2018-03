Brasil sobe quatro posições no ranking de computação em nuvem

O Brasil é o 18º país com as melhores políticas de computação em nuvem entre um ranking de 24 nações. O estudo Tabela de Desempenho Global sobre Computação em Nuvem avalia as política relacionadas à computação em nuvem em regiões líderes no mercado de TI. A pesquisa foi feita pelo BSA | The Software Alliance, defensora global do setor de software perante governos e no mercado internacional. Neste ano, o Brasil subiu quatro posições, mas ainda figura atrás de outros países emergentes como África do Sul, Argentina e México.

Foto: Reprodução

No topo, está Alemanha como a melhor avaliação por conta de políticas recentes de segurança cibernética e motivação do livre comércio. Na outra ponta, figuram Rússia, China, Indonésia e Vietnã, onde a limitação de livre circulação de dados ainda freia o avanço destes países na área de TI.

O levantamento da BSA leva em conta as políticas que contribuem para ao crescimento da computação em nuvem nos últimos cinco anos. Ou seja, traz uma análise mais social e de infraestrutura que de número diretos.

"O objetivo deste ranking é fornecer uma plataforma de discussão entre formuladores de políticas e provedores de serviços em nuvem. Este diálogo pode ajudar a desenvolver um regime internacional comum de leis e regulamentações que facilitem a computação em nuvem", explica Antonio Eduardo Mendes da Silva, conhecido no mercado como Pitanga, em comunicado oficial da BSA.

O estudo ainda traz uma análise qualitativa do mercado como um todo. Ao que diz respeito ao Brasil, ele mostra que os mercados emergentes continuam atrasando a adoção de políticas pró nuvem, sobretudo por conta de falta de segurança cibernética. O estudo completo pode ser visto no site oficial da BSA.

Veja ranking completo:

Alemanha



Japão



Estados Unidos



Reino Unido



Austrália



Singapura



Canadá



França



Itália



Espanha



Polônia



Coreia do Sul



México



Malásia



África do Sul



Turquia



Argentina



Brasil



Tailândia



Índia



Rússia



China



Indonésia



Vietnã



