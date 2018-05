Apple já investiu cerca de US$ 6,8 bi em pesquisa e desenvolvimento em 2018

Um relatório enviado à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA revelou que os valores aplicados pela Apple em pesquisa e desenvolvimento representaram cerca de 6% da receita total divulgada no levantamento do segundo trimestre fiscal da empresa. Segundo os dados, a empresa aplicou mais de US$ 3,38 bilhões em pesquisa, seguindo o que já havia investido no trimestre anterior, na ordem dos US$ 3,4 bilhões. Isso faz com que, somente em 2018, a Apple já tenha direcionado cerca de US$ 6,8 bilhões ao desenvolvimento de estudos. Se mantiver o mesmo hábito nos próximos dois trimestres, a empresa vai fechar o ano com mais que os US$ 11,6 bilhões que investiu nesse segmento durante 2017.

Embora a Apple tenha mantido o segredo e não tenha revelado no relatório qual a finalidade das pesquisas, determinando apenas que se tratam de manutenção dos serviços e dispositivos, os investimentos chamam atenção pelo volume e levam a crer que inovações importantes podem estar a caminho.

Na tentativa de prever o que poderia sair disso tudo, entusiastas da marca apostam no dispositivo de realidade virtual e aumentada, que supostamente viria com dois displays 8K e funcionaria sem conexão com um Mac ou iPhone. Além dele, notaram também que as discussões da Apple acerca de veículos autônomos e segurança no trânsito têm se intensificado nos últimos meses. Pulseiras do Apple Watch capazes de aferir a taxa de glicemia do usuário, novos AirPods com suporte à Siri, novos modelos de HomePods e fones de ouvido over the ear também estariam na lista de possíveis inovações.

Terra