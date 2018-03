Após alerta do FBI e CIA, Best Buy deixa de vender aparelhos da Huawei

A rede varejista Best Buy anunciou nesta semana que não irá mais vender smartphones da fabricante chinesa Huawei nos EUA. Como revelado inicialmente pela CNET e depois confirmado pelo Wall Street Journal, a Best Buy planeja parar de vender o Mate 10 Pro nas suas lojas físicas e também no seu site uma vez que o estoque atual acabar. Segundo os jornais, a rede varejista parou de encomendar novos dispositivos da fabricantes e interromperá as vendas nas próximas semanas.

Isso deixa poucas lojas como opções para quem quiser comprar aparelhos da Huawei nos EUA – e nenhuma delas permite que os usuários testem os dispositivos antes de comprá-los. Como a Huawei é uma marca relativamente desconhecida no mercado americano, uma presença nas prateleiras da Best Buy era algo importante, no sentido de ganhar maior visibilidade junto aos consumidores locais.



Foto: Divulgação

A Bloomberg ainda revelou que a linha de smartphones mais baratos Honor também faz parte da decisão da Best Buy, assim como os smartwatches e laptops da Huawei.

Ano difícil

Esse é apenas mais um percalço para a Huawei nos EUA neste ano. Pouco antes de um anúncio na CES 2018, em janeiro, a operadora AT&T retirou uma oferta para vender os aparelhos Mate 10 Pro nas suas lojas - o que foi seguido pela rival Verizon.

Depois, em fevereiro, oficiais da FBI, CIA e NSA, pediram para os americanos não comprarem aparelhos da companhia asiática – e também da conterrânea ZTE. No alerta, as agências afirmam que a Huawei poderia estar usando dados sensíveis para o governo chinês – o que foi negado pela companhia.

Mas não é de hoje que os EUA veem a Huawei com preocupação. Fundada por um ex-engenheiro do Exército Popular de Libertação da China, a Huawei já foi descrita pelos políticos americanos como "um braço do governo chinês". Em 2014, a empresa, que também desenvolve hardware de infraestrutura de comunicações, foi proibida de fazer ofertas para contratos do governo.

Vale notar que a Huawei deverá apresentar o seu novo smartphone top de linha P20 no próximo dia 27 de março. Após as notícias desta semana, no entanto, é difícil pensar que o dispositivo será lançado nos EUA.

Por que isso importa

A Huawei vem lutando para conseguir entrar no mercado dos EUA há anos, mas isso parece praticamente impossível agora. Já é difícil o bastante fazer isso sem o suporte das operadoras, mas a Best Buy é uma das maiores redes de lojas daquele país. Agora a Huawei terá de se basear na Amazon e em outras plataformas on-line para vender os seus smartphones no mercado americano.

Terra