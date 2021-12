14 Dicas Como Conseguir Seguidores no Instagram

Para muitos, conseguir conquistar seguidores para sua conta no instagram é algo quase impossível, mas na verdade, temos acompanhado nos últimos dias, que não parece ser uma tarefa tão difícil assim.



Só é preciso saber usar estratégias ao seu favor, para conseguir conquistar esses seguidores, não podíamos segurar essas estratégias para nós, por isso, caro leitor, criamos esse conteúdo para que você não fique de fora.

Até porque, atualmente o Instagram possui cerca de 1,2 bilhões de usuários, de todos os tipos, dos mais diversificados, aos mais comuns, por isso conquistar seguidores é ainda mais fácil, até porque existem bilhões.





Confira abaixo 14 dicas de Como Conseguir Seguidores No Instagram

Conseguir seguidores para sua conta no Instagram ficou ainda mais fácil, se você acha que é impossível ganhar visibilidade, acompanhando essas dicas, certamente você mudará de ideia facilmente, pois funcionam mesmo!

1. Como Conseguir Seguidores no Instagram Com Fotos

A foto é um dos cartões de apresentação da sua conta no Instagram, e quando me refiro a foto, eu não me limito só a foto do perfil, essa também é super importante, mas as dos feeds são em quantidade maior, e por isso precisam de uma boa organização.

Se você está querendo dicas de fotos para seu perfil pessoal, indicamos que você use das formas mais diversificadas possíveis, poses inovadoras, e todo o tipo de foto que agrade primeiro você e depois o seu público alvo.

Uma das fotos mais vistas nas redes sociais, são as que tem cenários inesperados, como por exemplo, tirar uma foto em frente a um monumento histórico, uma árvore bonita, flores camponesas, dentre outros cenários.

Selfie, embora tentadora, não é algo que a galera gosta muito, a não ser que seja em grupo, se for tirar uma foto individual, invista na câmera traseira e com cenários diversificados, na praia é uma ideia genial.

Outras fotos bem procuradas, são as de objetos como uma forma abstrata, da natureza como um todo, animais fofinhos e flores, isso atrai muito a atenção dos exploradores de feed.

Se você está querendo dicas de fotos para seu perfil profissional ou empresarial, aí o assunto é um pouco diferente do que vimos para o perfil pessoal, neste, investir no que os clientes gostam, é fundamental.

Ao abrirmos perfis empresariais e profissionais de sucesso, percebemos que o principal investimento é nas fotos do produto ou serviço, fotografar o produto em cenários descontraídos, como por exemplo no campo.

E se for o serviço, é bom você procurar tirar fotos mais espontâneas, como por exemplo, se for um perfil odontológico, tirar fotos de clientes após o serviço completo, ou até mesmo tirar fotos no processo do serviço.

Mas não é qualquer foto não viu? invista em fotos de boa resolução, e que sejam bem profissionais, nada de selfie! ou resolução baixa, a galera curte a espontaneidade junto com a boa qualidade de imagem.

2. Dica - Reels

O reels é um recurso extremamente importante e funcional para quem quer conquistar seguidores, utilizar essa ferramenta, fará seu engajamento aumentar gradativamente, e consequentemente o seu número de seguidores.

Foi inventado ao final de 2019, e alcançou um grande número de usuários em 2020 devido a quarentena do Covid 19, e ajudou diversas pessoas a alcançar um grande número de seguidores, e se tornarem famosos.

Criada para concorrer com o TikTok, o reels superou a expectativa de muitas pessoas e virou um concorrente à altura, afinal, quem não gosta de rolar o reels e explorar novas publicações?

Em resumo, essa ferramenta que te ajudará a conquistar seguidores, é um espaço onde você pode gravar um vídeo de até 60 segundos de diversos segmentos, utilizando sua câmera traseira ou frontal.

Contudo, você poderá fazer do seu vídeo o que quiser,você poderá incluir músicas, danças, filtros, cores, textos, e entre outras ferramentas incríveis, inclusive se já for um vídeo da sua galeria os recursos são os mesmos.

3. Dica - Biografia

Segura essa dica, porque ela é muito importante viu!? Muitas pessoas ignoram esta etapa, e por isso não consegue atrair seguidores para o seu perfil, pois embora passe despercebida por alguns, é muito importante.

A biografia é muito importante para prospectar seguidores, ela é um imã para atraí-los pois é a forma de você resumir características importantes sobre você, como por exemplo, idade, o que gosta, dentre outros.

Nada de colocar só frase clichê, ou por na biografia só uma frase de inglês, frases de bom dia, ou disponível, está fora de questão! Não é que frases sejam proibidas, mas o ideal é iniciar com uma breve apresentação e frases só no final.

Uma boa biografia no instagram, não é contar tudo sobre a sua vida, ou falar tudo sobre você, mas sim escolher frases e palavras que de certa forma resume um pouco sobre você, e sobre o que gosta.

Exemplo: certificações acadêmicas, profissão, hobbies, esporte favorito, frase que mais gosta, dentre outros tópicos que de certa forma resumem um pouco o que você é, faz e gosta.

E se você é uma empresa, ou um profissional, essa dica é também muito importante para você, até porque será o espaço onde você colocará a missão, visão e valores da empresa, de forma sútil.

4. Dica - Faça Sorteios

Uma excelente dica para quem quer engajar e descobrir como conseguir seguidores no Instagram, é fazer sorteios para que seus seguidores se motivem a engajar sua conta.

Contudo, ao realizar sorteios na sua conta do instagram você irá fazer com que várias pessoas entrem em seu perfil para poder entender como funcionará o sorteio, e para participar do sorteio.

Você põe as regras do sorteio, mas lembre-se, não ponha muitas regras, pois isso desmotiva os seguidores de quererem participar, ponha regras claras, como curtir a foto oficial, comentar algo, e seguir sua página.

Além disso, você pode fechar parcerias financeiras com outros perfis, para divulgar seu sorteio em seus perfis, ou até mesmo para participarem e dividirem os custos com você.

O processo é bem simples, você irá entrar em um site durante uma live que irá mostrar transparência e imparcialidade ao escolher um dos participantes para ser o ganhador do sorteio no seu Instagram.

Lembrando que o que será sorteado, tem que haver com aquilo que agrada o seu público alvo, se você tiver um produto ou serviço específico, o ideal é sortear ele, pois é também uma forma de divulgar seu produto nas redes.

5. Dica - Compre Seguidores

Comprar seguidores sem dúvidas é a melhor solução para quem quer seguidores para sua conta, pois tem resultado imediato, e você escolhe quantos seguidores irão para sua conta, você escolherá o número que seja melhor.

Essa estratégia está super em alta, é um dos assuntos mais falados e mais quistos para quem quer seguidores, e o melhor é que você consegue comprar seguidores barato, até famosos estão aderindo essa estratégia.

Os famosos que usam essa estratégia, visam a estabilidade e maior visibilidade para sua conta, até porque é necessário atender aos desejos do seu público, e por ser seguidores reais possivelmente irá interagir com seu público.

Mas não é comprar em qualquer site, você deve escolher o melhor site para comprar seguidores, pois muitas empresas desonestas, vendem seguidores fake, e isso te prejudica, podendo até ser crime.

Por isso, é preciso que você procure comprar seguidores no instagram em sites seguros, que não irão prejudicar sua conta, ou integridade como pessoa, e irão lhe proporcionar seguidores reais e brasileiros.

Além de tantos benefícios, comprando seguidores teste, você terá um período para testá-los e avaliá-los, para comprovar que de fato vale a pena, e ainda ganhará reposição em 30 dias, caso precise repor.

Além de te ajudar com o seu perfil, seja ele pessoal, profissional, ou empresarial, comprando seguidores, você trará credibilidade para sua conta, aumentando assim o número de pesquisas pelo seu perfil no Explorar,

Confira abaixo a lista com os melhores sites para comprar seguidores no Instagram

agenciazuric.com seguidores.store upgram.site siga.digital gramsure.social

Em todos os sites citados acima, você conseguirá comprar seguidores brasileiros, e ganhará um teste grátis, e pode ficar tranquilo porque as plataformas são super simples e acessíveis para que você não se atrapalhe na sua compra, não perca!

6. Dica - Visualizações

Visualizações são super importantes em uma conta Instagram, pois quanto mais pessoas visualizando seu conteúdo, melhor, pois irá atrair a atenção deles, trazendo visibilidade e credibilidade a sua conta no Instagram.

As visualizações são boas tanto para o reels, quanto para o IGTV, dá um engajamento gigante, e faz com que as pessoas frequentem ainda mais a sua conta no instagram, pois irão se agradar do conteúdo.

Nos sites que mencionamos acima, você consegue comprar pacotes de visualizações, e de seguidores também, o que é muito vantajoso para sua conta, por isso escolha sempre o melhor site para comprar seguidores.

7. Dica - Caixa De Perguntas

Você quer ter vários seguidores? Então, interagir com eles é mais uma das estratégias que precisam ser usadas para poder aproximar um pouco você e os seus seguidores.

Para isso, um dos recursos que o instagram disponibilizou, e sem dúvidas ajudou muitas pessoas, é a caixa de perguntas no seu storie, esse recurso é excelente para descobrir como conseguir seguidores no instagram.

A caixa de pergunta funciona da seguinte forma: Ao ir adicionar um stories, lá terá o ícone da caixa de perguntas, e é só fazer a pergunta e esperar que os seus seguidores respondam logo, para que vocês interajam.

Faça perguntas de todos os tipos, das mais diversificadas possíveis, e tente não ser muito formal, use um pouco da informalidade para conseguir interagir melhor com os seguidores da sua conta do Instagram.

Até porque as pessoas querem interagir com um humano, e não com um robô, e mesmo se você tiver um perfil empresarial, ou profissional, investir um pouco na informalidade é fundamental para que seja uma linguagem popular entre você e os seus seguidores.

8. Dica - Invista Nos Destaques

Outra ferramenta super importante que o instagram disponibiliza para que a conta gere engajamento, é o uso dos destaques.

Os Destaques são stories que você quer perpetuar no seu perfil, para que todos os seus seguidores, e até mesmo as pessoas que não são seus seguidores consigam ver esses stories permanente.

Uma questão importante para falar sobre o destaques é que você não consegue ver quem visualizou, e se por acaso seu perfil for aberto, qualquer pessoa de todo o lugar do mundo conseguirá ver.

E justamente por ser um storie para sempre, que só você pode remover ou modificar que é uma excelente ferramenta, e que precisa de muita organização, para não parecer um amontoado de coisas e poluição visual.

Escolha os destaques por tópicos, como por exemplo, comidas, lazer, trabalho, hobby, dentre outros tópicos que você poderá escolher e pôr em seus destaques para todos verem, seus seguidores e os que ainda não são seus.

9. Dica - Defina Seu Público Alvo

Antes de qualquer coisa, é necessário definir seu público alvo, e para isso, primeiro você deve entender o que você quer para o seu perfil, e quais tipos de seguidores você quer ter na sua conta.

Muitas pessoas ao querer visibilidade no instagram, tentam abraçar o mundo inteiro de uma vez só, e isso na verdade é um grande erro, quase fatal para muitos.

Por isso, é recomendado primeiro definir um público alvo principal, para poder proporcionar a eles a melhor qualidade possível, e assim outros públicos alvos irão aparecendo e se juntando a você.

Mas a princípio invista em um só público, e depois você irá conquistar outros públicos, mas não adianta querer abraçar todo mundo, e ter braços curtos, abrace o que seu braço hoje alcança, pois amanhã as pessoas que você abraçou, te ajudarão a abraçar novas pessoas.

Para defini-los você precisa identificar o que mais chama atenção no seu perfil, um assunto que seja comum a todos, e assim você poderá dividir por idade, hobby, estilo, dentre outras divisões.

10. Dica - Seja Um Seguidor Para Ter Seguidores

Pareceu um pouco confuso o título, não é mesmo? mas tenho certeza que agora fará todo o sentido.

Quando falamos em ser um seguidor, estamos dizendo que mesmo você almejando fama, interagir com seus seguidores, curtindo as fotos deles, comentando nos vídeos e até mesmo seguindo de volta, é muito importante.

Essa importância acontece porque eles irão querer agir de forma recíproca e assim, irão engajar seu perfil no instagram, retribuindo as curtidas, comentários, as conversas, caixinhas de perguntas, entre outros.

Isso aumenta muito o seu desempenho no Instagram, pois além de só querer que interajam com você, você também estará interagindo com eles, mostrando lealdade e sendo recíproco.

11. Dica - Faça Lives

Com a chegada do TikTok em nossa sociedade, e com os novos recursos do Instagram e do Facebook, e o cenário pandêmico da covid19, as pessoas se adaptaram e passaram a amar lives.

Fazer uma Live para seus seguidores é essencial para fazer com que eles te conheçam mais por trás das câmeras, ver você do jeitinho que você é.

Ver a forma que você se comporta, fala, interage, e claro a forma como você trata seus queridos seguidores que estão no seu perfil, e os que assistiram a live para possivelmente se tornar um seguidor seu.

A estratégia de fazer lives para se aproximar dos seus seguidores e conquistar novos seguidores para sua conta no Instagram é o que tem feito muitas pessoas se tornarem famosas através dessa plataforma e desse recurso.

12. Dica - Dê Cor Ao Seu Perfil

“A vida é muito mais bonita, quando colorida”, então porque não colorir uma parte da sua vida, que servirá como um pedacinho seu de forma digital, onde todos podem ter acesso, e te conhecer um pouco mais.

Colorir seu Instagram com cores diversificadas é uma excelente estratégia para quem quer atrair a atenção dos seguidores para sua página no Instagram.

Utilize das mais variadas cores, as cores pasteis mesmo estão super em alta, todo mundo está amando e utilizando em seus perfis e decoração, e para organizar sua conta é ainda melhor.

Um bom exemplo de colorir seu perfil, é pondo algumas imagens coloridas padronizadas como capa para seus destaques, a galera ama isso! Padronize um logotipo qualquer, e aposte nas mais diversas cores.

13. Dica - Use Hashtags

As hashtags são super importantes para quem quer crescer no Instagram, ela consegue atrair muitos seguidores para o seu perfil, não tanto quanto comprar seguidores mas consegue atrair bastante, por isso, o ideal é somar.

Comprar seguidor é uma excelente estratégia para quem quer começar a crescer de forma rápida no Instagram, mas quando somada a estratégia de usar hashtags, é a combinação perfeita para atrair vários seguidores para sua conta.

Use sempre as hashtags virais, pois são as mais pesquisadas, e para isso o instagram tem uma ferramenta que mostra o número de publicações com aquelas hashtags e o volume de buscas, para te ajudar a escolher.

Após escolher as hashtags, o próximo passo é escolher a publicação que tem haver com aquela hashtags, para que o público veja que condiz com a publicação, e que aquela hashtag pesquisada é o que ela procurava.

As hashtags são ímãs, quando você as utiliza, todos que pesquisarem aquelas hashtags terão acesso a sua publicação, e se a publicação condizer com a hashtags eles irão interagir com a sua publicação e se tornar um seguidor.

14. Dica - Frequência

Essa é uma dica muito importante, principalmente para quem comprar seguidores brasileiros, a frequência é fundamental para motivar seus seguidores a continuar te seguindo e conquistar novos seguidores.

Publicar com frequência é uma das chaves para alavancar seu perfil, as pessoas gostam de atualização, nada de demoras, ou mesmice, é ver o agora de diversas formas diferentes, mas lembre-se, publique conteúdos de qualidade.

Pois não adianta você postar todos os dias, mas postar conteúdos sem qualidade, a qualidade é fundamental para prender seus seguidores contigo, e chamar a atenção de novos seguidores.

Stories com frequência é mais uma das chaves, principalmente os que interagem com seus seguidores, como a caixinha de perguntas, enquetes, ou qualquer outra ferramenta dos stories que faça interação com seus seguidores.

Outra dica importante para frequência no seu perfil, é utilizar os filtros do instagram, muitos filtros tem brincadeiras que farão você interagir com os seus seguidores, fazendo eles utilizarem os filtros também e se divertirem.





Qual A Melhor Dica Para Conseguir Seguidores No Instagram?

Todas as dicas que mencionamos aqui são importantes, e se você puder somá-las é melhor ainda, pois assim você terá um desempenho e prospecção ainda melhor, mas sem dúvidas, a melhor dica é comprar seguidores reais brasileiros.

Mas claro, a segurança é muito importante quando o assunto é comprar seguidores teste, pois algumas empresas desonestas aplicam golpe e não entrega seguidores reais, por isso, você precisa selecionar o melhor site para comprar seguidores

Para selecionar o melhor site para comprar seguidores instagram, é fundamental seguir aquela lista de sites seguros que listamos neste artigo, pois antes de listarmos, fizemos alguns testes e comprovamos resultados positivos.

E o melhor, é que para quem quer testar essa estratégia, o seguidores.store dá a oportunidade de comprar seguidores teste grátis, assim você poderá avaliar e comprovar que os seguidores são reais, e são entregues.

E não para por aí! Os sites estão com uma super novidade, que é comprar seguidores instagram promoção, com precinhos que cabem no seu bolso, e pacotes imperdíveis, corre lá e garanta já o seu pacote com preço promocional.

Isso porque, além de te oferecer seguidores de qualidade, o seguidores.store pode te proporcionar muito engajamento para sua conta, seja ela pessoal, profissional ou até mesmo empresarial.





Qual Melhor Site Para Comprar Seguidores?

Os sites mencionados no decorrer deste artigo são excelentes, mas sem dúvidas, o melhor site e o mais seguro é o agenciazuric.com, pois nele você terá garantias maiores que nos demais sites.

Até a nota, o site emite para garantir sua segurança e confiabilidade, e todo o processo de compra é simples, podendo ser totalmente realizado em até 1 minuto, e após a comprovação do pagamento a entrega é super rápida.

O primeiro passo para realizar a compra, é escolher o pacote que melhor lhe atenda, e depois inserir seu link ou perfil, realizar o pagamento, aguardar a comprovação do pagamento e a entrega do serviço.

Com sua plataforma simples e inovadora, o site oferece para o público diversos serviços na área do marketing digital, e já atua nesse mercado há anos, sendo referência em tudo o que faz.

Além dos seus preços promocionais, e suas diversas vantagens, o site também conta com uma equipe de suporte incrível, que te ajudarão a escolher o melhor serviço, e esclarecer qualquer dúvida que você venha a ter.

Não perca mais tempo, você está com a faca e o queijo na mão, está esperando mais o quê para provar essas estratégias, e comprovar seus resultados positivos? acesse agora mesmo o site: agenciazuric.com

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Da Redação