Vacinação contra sarampo para jovens de 20 a 29 anos inicia hoje

Inicia nesta segunda-feira (18) a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Desta vez, o foco está na atualização da caderneta de vacina dos jovens entre 20 e 29 anos. Em Teresina, todas as 104 salas de vacina do município estarão abastecidas para atender esta faixa da população.

Segundo Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde (FMS), os jovens entre 20 e 29 anos merecem especial atenção por ser a faixa etária mais acometida pela doença. Segundo o Calendário Nacional de Imunização, eles devem tomar duas doses da vacina tríplice viral, que além do sarampo protege contra caxumba e rubéola.

“Você jovem, por favor, verifique o seu cartão e veja se você tem uma ou duas doses da vacina. Se não tem nenhuma, você precisa começar a fazer esquema, com uma dose agora e a segunda daqui a um mês”, explica a diretora.

Para intensificar as ações de imunização, a FMS está se reunindo com instituições de ensino públicas e privadas para traçar estratégias de imunização dos estudantes que estejam dentro do público alvo. A ideia é montar postos de vacinação nesses locais, de acordo com a demanda e respeitando as especificidades de cada local.

Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. A Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo começou em outubro com sua primeira fase, em que foram imunizadas crianças de seis meses até cinco anos.

Nathalia Amaral, com informações da FMS.