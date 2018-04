Vacinação contra a gripe começa em todo o país nesta segunda-feira

Vai começar nesta segunda (23) a vigésima campanha de vacinação contra a gripe na rede pública do país. O chamado dia D, com mutirão, será em 12 de maio.

Neste ano, o Ministério da Saúde comprou 60 milhões de doses (que custam cerca de R$ 15), suficientes para vacinar todas as 54 milhões de pessoas com alto risco de desenvolver complicações da doença. No ano passado, 88% delas foram imunizadas.



Foto: Gabriel Jabur / Agência Brasília



Perguntas e respostas

1 - Onde posso achar a vacina?

Em clínicas e hospitais privados (por preços entre R$ 90 e R$ 160) e, a partir desta segunda, em postos da rede pública (gratuitamente)

2 - Quem deve tomar a vacina?

O ideal é que todos acima de seis meses de idade se imunizem, mas alguns grupos correm mais risco de desenvolver complicações da doença -na rede pública, as doses só serão dadas a eles

3 - Quais são esses grupos?

Crianças de seis meses a cinco anos de idade, idosos, professores, profissionais da saúde, grávidas, mulheres que tiveram filhos há até 45 dias, presidiários, funcionários do sistema prisional, indígenas e pessoas com doenças crônicas (diabetes, asma, câncer) ou condições clínicas especiais (doenças respiratórias ou cardíacas, diabéticos, obesos etc.)

4 - Quantas doses preciso tomar?

É recomendada uma ao ano, pois as cepas mudam, e a vacina só dura de seis a 12 meses. Crianças de seis meses a nove anos imunizadas pela primeira vez devem tomar uma segunda dose após 30 dias

5 - A vacina protege contra quais vírus?

A dose dada na rede pública é a trivalente, contra as gripes A (H1N1), A (H3N2) e um tipo da B. Na rede privada também é oferecida a quadrivalente -que protege contra mais um tipo da B

6 - Ela é 100% eficiente?

Não, a eficácia varia. Em pessoas não idosas e saudáveis, gira em torno de 70%, mas cai dependendo de fatores como doenças crônicas. Ela evita, porém, até 45% das hospitalizações e 75% das mortes pela gripe

7 - Posso tomar as vacinas da gripe e da febre amarela no mesmo dia?

Sim, é uma oportunidade de colocá-las em dia

8 - Preciso correr para me vacinar?

Não, até agora não houve um número de casos anormal de gripe, como nos anos de 2016 ou 2009. Mas procure se vacinar antes do inverno, lembrando que a dose demora de duas a três semanas para começar a proteger

9 - Quem não pode tomar a vacina?

Bebês com menos de seis meses, quem já teve reações anafiláticas em aplicações anteriores e quem tem reações alérgicas graves a ovo

Fontes: Ministério da Saúde e infectologistas

Folhapress