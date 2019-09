Unimed Teresina lança oficialmente SOS

Na última segunda-feira (23), foi lançado oficialmente o serviço SOS Unimed, do Sistema Unimed Teresina, na sede localizada na Avenida Frei Serafim, zona Leste da cidade.



O serviço está disponível aos beneficiários do plano de saúde da Cooperativa desde o dia 1º de julho deste ano e já realizou mais de mil e duzentos atendimentos.

Através do número 0800 941 6111, são disponibilizados os serviços de urgência e emergência pré-hospitalar móvel – no perímetro urbano de Teresina – e o Medline – orientações em saúde 24h por telefone. A ligação é gratuita.

A Diretoria Executiva do Sistema Unimed Teresina, bem como representantes dos Conselhos Técnico, Administrativo e Fiscal, gerentes corporativos e coordenadores participaram do lançamento.

Convidados de outras Singulares da Unimed marcaram presença: o presidente da Unimed Natal e Unimed Equatorial, o médico Fernando José Pinto, o presidente da Unimed Fortaleza, o médico Elias Leite, também o diretor dos Recursos Próprios da Unimed Fortaleza, o médico Flávio Lúcio Pontes Ibiapina. Da Unimed Seguros, participaram o presidente, o médico Helton Freitas, e o diretor de finanças e administração, o médico Adelson Chagas. Esteve presente, também, o médico Álvaro Luís Regis Lemos, presidente da Medsalva.

Segundo o presidente do Sistema Unimed Teresina, o médico urologista Emmanuel Fontes, o SOS Unimed, que já atua há quase três meses na capital, representa um serviço de grande importância para a população teresinense. “A Unimed oferece um serviço seguro de remoção. A pessoa pode estar em casa e precisar ser levada ao hospital. Então, todo nosso esforço é baseado nas necessidades dos usuários. E esse trabalho, que nós estamos coroando com essa inauguração, vai frutificar ao longo do tempo para todos nós”, disse o presidente.

Após o desenlace da fita inaugural, houve visitação às instalações do SOS Unimed e da sala anexa de vendas do plano de saúde.