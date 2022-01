Unimed inaugura primeiro Pronto Atendimento Infantil 24h de Parnaíba

A Unimed Teresina em parceria com o tradicional Hospital Marques Basto inaugura em Parnaíba o primeiro Pronto Atendimento Infantil 24h da cidade. A unidade de atendimento será para casos de urgência e emergência pediátrica para crianças de até 12 anos.



No PA Infantil de Parnaíba os beneficiários terão disponibilidade de exames laboratoriais e diagnósticos por imagem 24h, de urgência e emergência, além de uma equipe de enfermagem profissionalizada em atendimento infantil. Já o atendimento médico de urgências e emergências clínicas em pediatria será realizado por equipe de pediatras e médicos clínicos.

Com a inauguração a Unimed Teresina reforça seu compromisso de cuidar das pessoas, com um olhar especial para as crianças. O PA Infantil ficará localizado na Av. Presidente Vargas, 816, no Centro de Parnaíba. A inauguração acontece no próximo dia 29 de janeiro.

