Acontece neste domingo (25) o evento “Troque o medo por esperança”, que tem como objetivo alertar a população sobre o enfrentamento ao medo do câncer, levando informações sobre a prevenção e o tratamento para a doença. As atividades serão realizadas na praça do 25º Batalhão de Caçadores, no Centro de Teresina, a partir das 8h.



A programação do evento terá início às 6h, com concentração na praça do 25º Batalhão de Caçadores para um passeio ciclístico com percurso de 14 km pela cidade de Teresina. O evento contará com a participação de uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiras, fonoaudiólogos e nutricionistas, que levarão orientações para a população sobre os mitos sobre o câncer e o que pode ser feito para diminuir o risco da doença.

Troque o medo por esperança: evento debate prevenção ao câncer. (Foto: Jailson Soares/ O Dia)



Além disso, também serão realizadas ainda atividades culturais, com apresentações musicais e artísticas, exposição de vídeos informativos sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer, atividades voltadas para o público infantil, medição de pressão arterial e aulas de primeiros socorros.

Segundo o médico oncologista Sabás Vieira, o foco do evento será em estimular a prevenção, através da alimentação saudável e da prática regular de atividade física. “Vamos ensinar como fazer para diminuir riscos, que é basicamente fazer atividade física, que é a coisa mais importante, além da alimentação saudável, não fumar, não beber e tomar vacinas contra a hepatite B e o HPV”, afirma o médico, acrescentando que o HIV também aumenta os riscos de se contrair o câncer.

Para o oncologista, o medo de ter câncer é infundado, pois a doença possui altas chances de cura. Apesar disso, o diagnóstico precoce é importante para que o enfrentamento à doença seja bem-sucedido. “Queremos desmistificar tanto o medo da doença, como sofrimento após o diagnóstico, e dizer que tem prevenção pro câncer. Se você tem diagnóstico precoce de câncer de mama, por exemplo, a chance de cura é de 98%”, relata.

Segundo o médico oncologista Sabás Vieira, o foco do evento será em estimular a prevenção ao câncer. (Foto: Jailson Soares/ O Dia)



O médico faz ainda um alerta para os fatores que influenciam nos casos diagnosticados. Segundo ele, 70% dos cânceres estão relacionados a fatores que podem ser evitados. “O câncer não é uma doença que a gente está condicionado a ter de qualquer forma, 70% dos cânceres estão relacionados com fatores que a gente se expõe, seja na prática sexual, exposição ao sol, alimentação inadequada, dentre outros”, finaliza.

Doações

Durante o evento “Troque o medo por esperança” também serão recebidas doações de brinquedos para as crianças do Lar de Maria, instituição que abriga crianças diagnosticadas com câncer. Além disso, a Fundação Maria Carvalho Santos estará recebendo doações de cabelos para mulheres com câncer.

Nathalia Amaral