Teresina não atinge nem 60% da cobertura vacinal contra Polio e Sarampo

Em Teresina, apenas 59,6% da cobertura vacinal foi alcançada contra Poliomielite e 58,86% contra Sarampo. Por conta disso, a Campanha Nacional de Vacinação irá continuar até que se alcance a meta. Foi o que afirmou a Fundação Municipal de Saúde (FMS), que garantiu o funcionamento das 104 salas de vacinas, de segunda a sexta-feira, em todas as áreas da cidade. A meta é imunizar 95% de meninos e meninas com idade de um ano a menores de cinco anos, totalizando 49 mil crianças dentro do público-alvo da campanha.



Já no Piauí, foram aplicadas 152.934 doses contra Poliomielite e a cobertura vacinal alcançou 77,49%. Contra Sarampo, foram aplicadas 152.307 doses, alcançando cobertura vacinal de 77,17%. O Ministério da Saúde emitiu nota recomendando que as cidades que não tenham atingido a meta de vacinação abrissem os postos neste sábado (01), porém, após reunião, a FMS decidido que a orientação não seria acatada em Teresina.

Segundo Amariles Borba diretora de Vigilância em Saúde da FMS, no Dia D, que ocorreu no dia 25 de agosto, foram feitas cerca de 5 mil doses, uma procura baixa do público, mas que resultou em um alto investimento de recurso e profissionais. Contudo, ela enfatiza que todas as salas de vacina estarão abastecidas e funcionando de segunda a sexta-feira.

Dados do Ministério da Saúde, até o momento foram aplicadas oito milhões de doses das duas vacinas em todo o País, o que corresponde a 77% da meta nacional. Amariles Borba explica que o perigo aumentou porque, além do vírus vindo da Venezuela através da Amazônia, acontece neste momento uma verdadeira epidemia de sarampo na Europa, com mais de 41 mil casos, o dobro do número de casos que aconteceram em todo o ano de 2017.

“Foi registrada uma quantidade significativa de óbitos, 37, sendo 14 só na Sérvia, país com o dobro da população do Piauí, mas um terço do nosso território”, alerta a diretora, lembrando que estes vírus podem chegar ao nosso país por meio do trânsito de turistas”, explica.

Intertítulo: Público-alvo

Devem participar da campanha crianças de um ano a menores de cinco anos, mesmo aquelas que estão com seu esquema vacinal atualizado. Os pais devem sempre levar a caderneta de vacinação e o número do cartão do SUS para que os profissionais de saúde administrem as doses específicas para cada situação.

A vacina contra o sarampo usada na campanha é a tríplice viral - que também protege contra caxumba e rubéola – em todas as crianças do público alvo que não tenham tomado uma dose há menos de 30 dias. Já contra a poliomielite é administrada a vacina oral poliomielite (VOP) em crianças que já tenham recebido uma ou mais doses, ou a vacina inativada poliomielite (VIP), nas crianças que receberão pela primeira vez.

Isabela Lopes