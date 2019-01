Cerca de 50 prestadores de serviços do Hemopi (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí) estão sem receber salários há mais de três meses. A informação foi confirmada ao ODIA por servidores beneficiados pela Gratificação de Incentivo à Melhoria da Assistência à Saúde (Gimas), paga aos profissionais da saúde estaduais convocados para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS). O atraso afeta profissionais de várias categorias, incluindo biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos em informática e enfermagem.

Segundo um dos funcionários que preferiu não ser identificada, o atraso nos repasses é constante. Sem estabilidade, os funcionários afirmam que temem perder o emprego caso iniciem uma paralisação. "Nós trabalhamos sempre na tensão de sermos colocados para fora a qualquer hora, sem nenhum direito, pois não temos nenhum vínculo contratual com o Hemopi, nem com a Sesapi e nem com a Gimas", lamenta.

Servidores denunciam atraso de 3 meses em salários no Hemopi. (Foto: Arquivo O Dia)



De acordo com os próprios funcionários, a verba destinada ao pagamento dos serviços prestados é oriunda da Sesapi, que repassa ao Hemopi para que seja, por fim, pago aos servidores. "Quando a gente recebia diretamente da Sesapi, essa verba não atrasava, mas depois que passaram a responsabilidade para o Hemopi, esse dinheiro demora meses e meses para chegar nas nossas contas", afirma.

Outro funcionário que preferiu não ser identificado com medo de represálias disse não lembrar a última vez que recebeu o salário em dia e informou que os atrasos no pagamento ocorrem desde o início da atual gestão da Secretaria Estadual de Saúde, no segundo semestre de 2017.

Contraponto

A reportagem do ODIA entrou em contato com o Hemopi que confirmou que os pagamentos não têm sido feitos com regularidade. Segundo o órgão, a Sesapi não estaria fazendo o repasse regular dos recursos, contribuindo assim para o atraso no pagamentos dos servidores.

Em nota, a Sesapi informou que as GIMAS de novembro e dezembro foram pagas normalmente. No entanto, houve a necessidade de reanálise do direito de alguns servidores cedidos à SESAPI receberem, ou não, a referida gratificação. "A SESAPI fez uma análise, caso a caso, e, para aqueles cuja verificação permitiu a constatação do direito, os pagamentos serão feitos nos próximos dias. A SESAPI está adimplente para com o pagamento da GIMAS e as medidas tomadas resultam do permanente controle e da busca da melhor qualidade do gasto público", argumentou o órgão.

Nathalia Amaral