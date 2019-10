Saúde: confira quais são as sementes mais nutritivas para a saúde

Muitos temas abordados na coluna Bem Estar, do jornal O Dia, são pautadas por experiências que tenho no meu cotidiano. Posso atestar porque vivencio. O assunto de hoje não foge à regra: consumo diariamente umas sementinhas poderosas misturadas à minha alimentação que equilibram e regulam meu organismo. Conhecidas por completarem uma alimentação saudável e tornar o organismo mais nutrido, algumas sementes merecem atenção especial para fazer parte integral das refeições do dia a dia; são pequenas no tamanho, mas gigantescas em relação aos poderes e benefícios.



Versáteis, saborosas e saudáveis, as sementes de linhaça e chia, por exemplo, são alimentos que ajudam a completar o quadro nutricional necessário para o nosso bem-estar, equilibrando as funções do nosso organismo. Ricas em ômega 3, fibras alimentares, vitaminas e minerais, esses alimentos podem fazer parte de preparações doces ou salgadas, tornando o prato mais rico nessas substâncias. Segundo a nutricionista Tamara Castro, as sementes, além das funções nutricionais básicas, trazem outros benefícios à nossa saúde. "As sementes ajudam na redução do risco de doenças crônicas. Melhoram a saúde do coração, aumentam o sistema imunológico, reduzem os sintomas da menopausa, melhoram a saúde gastrointestinal, preservam a saúde do trato urinário, influenciam ações anti-inflamatórias, diminuem a pressão arterial, protegem a visão e diminui os efeitos da osteoporose", explica a profissional.

5 sementes essenciais para o nosso bem-estar

Linhaça

Rica em ômega 3, o ácido graxo é um excelente protetor cardíaco, reduzindo os riscos de doenças cardiovasculares. A semente de linhaça virou uma verdadeira febre há algum tempo. Mas a procura por ela é principalmente para o auxílio na perda de peso. Ela também ajuda no combate à acne, no melhor funcionamento do intestino e ajuda a rejuvenescer. A linhaça pode ser acrescida em pequenas porções de frutas, na vitamina, gelatinas, omelete e até no recheio da tapioca.

Gergelim

Fonte de fibras alimentares, o gergelim ajuda a tornar o intestino saudável e auxilia na diminuição dos níveis de colesterol. É uma importante fonte de cálcio, sendo muito interessante para promoção de uma boa saúde óssea e dentária, atuando também na prevenção e tratamento de sintomas associados à TPM.

Chia

rica em fibras solúveis, pode auxiliar no processo de redução de peso porque intensifica a sensação de saciedade, além de ajudar a prevenir e controlar o diabetes. É rica em ômega 3, que está relacionado ao controle de colesterol e prevenção de doenças cardiovasculares. Por conter antioxidantes, também pode oferecer efeito desintoxicante.

Sementes de girassol

São uma excelente fonte de vitamina E, que é um antioxidante solúvel em gordura que neutraliza os radicais livres e impede o estresse oxidativo, causador do envelhecimento precoce e de diversas outras doenças, incluindo câncer. Sementes de girassol também são uma boa fonte de magnésio, um importante mineral que auxilia na redução da tensão arterial, atuando na descontração muscular e dos vasos sanguíneos e diminuindo o risco de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, enxaquecas e asma.

Sementes de abóbora

Ricas em magnésio, um mineral importantíssimo para o bom funcionamento do corpo como um todo, envolvido em muitas reações biológicas no organismo. O magnésio está relacionado à melhora de dores de cabeça, nervosismo, depressão, ansiedade, insônia, hipertensão arterial, reduz a inflamação, auxilia na prevenção do Diabetes tipo 2 e a melhora da função intestinal.

Costumo consumir estas sementes misturando em saladas de frutas, vitaminas e até mesmo na comida. Como praticamente todos os dias e, entre os benefícios citados acima, está o funcionamento regular do intestino. As sementinhas são ótimas pra resolver problemas de intestino preso. E também são saborosas.

Zan Viana - ODIA TV