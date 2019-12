Samu renovará frota com 22 novos veículos em 2020

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), por meio do Complexo Regulador Estadual do Piauí, conseguiu aprovação de 22 novas ambulâncias para renovação da frota do Samu em 2020. Os veículos serão distribuídos nos municípios de Altos, Angical do Piauí, Bom Jesus, Bom Princípio do Piauí, Buriti dos Lopes, Canto do Buriti, Cocal, Dom Inocêncio, Flores do Piauí, Floriano, Ipiranga do Piauí, Monte Alegre do Piauí, Oeiras, Parnaíba, Queimada Nova, Rio Grande do Piauí, São Francisco do Piauí e Teresina.

Segundo a coordenadora do Samu no Piauí, Christiane Rocha Leal, em 2019, houve muitos avanços para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Piauí. “Este ano conseguimos a implantação de novas bases do Samu estadual nos municípios de Socorro do Piauí, Inhuma, Lagoa do Barro, Várzea Grande, Pio IX, Monsenhor Hipólito, Palmeira do Piauí, Avelino Lopes e Nazaré do Piauí” , afirma Leal.

Os novos veículos do Samu serão distribuídos em 18 municípios(Foto: Arquivo/O Dia)

Neste ano, foram feitos muitos treinamentos com os profissionais que atuam no serviço, como os médicos e enfermeiros da Unidade de Suporte Avançada do município de Oeiras. Houve qualificação junto ao Ministério da Saúde do Samu Aéreo do Piauí e das bases descentralizadas dos municípios de Água Branca, Cristalândia e São Raimundo Nonato.

O Samu estadual também foi expandido com a implantação das bases nos municípios de Porto do Piauí e São Pedro do Piauí, que receberam as ambulâncias em dezembro de 2019, ainda em fase de implantação. A frota foi renovada este ano com 65 novas ambulâncias para as bases, sendo que no total são 80 bases descentralizadas, com renovação de 65 delas.

De acordo com a coordenadora, em 2019 houve um avanço com a efetivação de um atendimento que já era realizado pelos profissionais do Samu. “Foi elaborado o protocolo e o fluxograma para atendimento aos pacientes com transtornos mentais no estado do Piauí, em parceria com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Os multiplicadores foram treinados e foi realizado um curso de extensão em Simulação para Suporte Avançado de Vida”, afirma Christiane.

Os profissionais do Samu estadual também participaram de Curso de Capacitação em Urgências e Emergências Pediátricas com uso de Simulação Realística com o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, em São Paulo. Além disso, foi elaborado projeto para implantação de um centro de treinamento e simulação para o manejo de pacientes com trauma em parceria com Department of Trauma and Reconstructive Surgery – University Medicine Greifswald (Alemanha).

Da Redação