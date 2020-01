SAMU de Teresina recebeu 180 trotes durante o ano de 2019

Em 2019, foram registrados 180 trotes para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Teresina. A informação consta no balanço de atendimentos divulgado pela Fundação Municipal de Saúde (FMS), que aponta que sete desses trotes são provenientes da zona rural.

O diretor médico do SAMU de Teresina, José Ivaldo, alerta para o prejuízo que os trotes trazem para o serviço, pois provocam um deslocamento das viaturas, gastando tempo e recursos que poderiam ser usados para salvar vidas.

“Muitas vezes mobilizamos e deslocamos ambulância e pessoal para fazer um atendimento que não é real, quando poderíamos atender uma pessoa que estava realmente precisando dos serviços do SAMU”, ressalta.

O SAMU Teresina possui oito viaturas de suporte básico, três viaturas de suporte avançado e quatro motolâncias (Foto: Ascom/FMS)



Para ter acesso aos serviços do SAMU, basta telefonar para o número 192. A ligação é gratuita de qualquer telefone. O serviço deve ser acionado sempre que houver acidentes com vítimas, choque elétrico ou acidentes com produtos perigosos, nos casos de problemas cardiorrespiratórios, intoxicação, trauma ou queimadura. O SAMU também atende casos de quadros infecciosos, maus tratos, trabalhos de parto ou crises hipertensivas.

O SAMU Teresina possui oito viaturas de suporte básico, três viaturas de suporte avançado e quatro motolâncias para atender a população da capital. Em 2019, o serviço realizou 30.508 atendimentos. Deste total, 29.235 foram na zona urbana e 1.273 na zona rural da capital.

Ascom FMS