Programa Minha Saúde da Unimed Teresina completa dois anos

O Programa Minha Saúde da Unimed Teresina completou neste mês de julho dois anos no ar. Exibido todas às terças-feiras no Jornal Notícia da Manhã da TV Cidade Verde, o Minha Saúde levou nesses dois anos de existência mais de 70 médicos cooperados com temas importantes para a saúde da população. Para se adaptar à pandemia e garantir a segurança dos médicos e da equipe de produção, o Minha Saúde mudou o formato e passou a atender os cooperados em suas casas, ambientes de trabalho e a receber vídeos gravados pelos próprios médicos. Tudo para continuar levando informação de qualidade para os seguidores do programa.



Para o gerente de Comunicação e Marketing da Unimed Teresina, Washington Moura, manter o programa rodando semanalmente durante a pandemia foi um grande desafio. “Obedecendo todos os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde, decidimos manter o programa no ar para levar ao nosso público todas informações necessárias para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Sabemos da nossa responsabilidade enquanto um plano de saúde que estimula a promoção à saúde e a qualidade de vida. Portanto, é nosso dever manter o público bem informado com o que há de mais atual sobre prevenção e tratamentos”, explicou.

Emmanuel Fontes, urologista e presidente do Sistema Unimed Teresina, parabenizou o Minha Saúde e disse que o programa fez a diferença durante a pandemia da Covid-19. “Durante a pandemia nossos médicos fizeram a diferença ao levar um conteúdo esclarecedor e de qualidade para o público. Parabéns para o Minha Saúde e para os nossos cooperados. Essa é a nossa missão e o nosso jeito de cuidar”, destacou o presidente.

Para comemorar os dois anos de existência do Minha Saúde, a Unimed Teresina produziu um programa especial com depoimentos de médicos sobre a importância dos temas discutidos e curiosidades sobre os bastidores. O Programa Minha Saúde vai ao ar todas às terças-feiras no Jornal Notícia da Manhã da Tv Cidade Verde e fica disponível nas redes sociais e spotify da Unimed Teresina.

