Estão disponíveis a partir desta segunda-feira (3), as doses restantes da Campanha de Vacinação contra a influenza para a toda a população. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), as vacinas estão disponíveis em todos os municípios onde a meta de vacinação não foi atingida e sobraram vacinas. Em todo o estado, mais de 752 mil pessoas já foram imunizadas.



A coordenadora de Imunização da Sesapi, Cássia Barros, destaca que, apesar dos esforços a nível nacional, estadual e municipal, o Piauí não conseguiu atingir a meta de imunização contra a influenza. “Hoje estamos com 83,16% [do público prioritário imunizado]. Mais uma vez o grupo de crianças continua baixo, sem atingir a meta. No Piauí, estamos com 77,91% para esse grupo”, destaca.

Na capital a situação é semelhante. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, 210.943 doses foram aplicadas até esta segunda-feira. A meta é 223 mil pessoas. Entre a população prioritária, os idosos registraram a maior cobertura vacinal, com 97,53% de cobertura. Outros grupos prioritários vacinados foram o das gestantes com 73,04%, trabalhadores da saúde (80,86%), crianças (69,56%), puérperas (69,24%), entre outros.

População poderá ser vacinada a partir de hoje (3) contra a gripe. (Foto: Poliana Oliveira/O Dia)



Em Teresina, 104 salas de vacina mantidas pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) estão autorizadas a vacinar qualquer pessoa que tenha interesse em se imunizar contra a doença.

A procura pela vacina contra gripe na Unidade Básica de Saúde Cecy Fortes, bairro Porenquanto, zona Norte de Teresina, foi bastante significativa no primeiro dia de vacinação aberta ao público em geral. O coordenador da UBS destaca que a orientação do Ministério da Saúde é vacina a todos enquanto tiver doses disponíveis no estoque.

“Quem faz parte dos grupos prioritários e ainda não se vacinou, pode ir aos postos garantir sua imunização. E quem não é, mas também deseja se imunizar, pode procurar o posto de saúde levando seu documento com foto, o cartão de vacinação e o cartão do SUS”, comenta.

População poderá ser vacinada a partir de hoje (3) contra a gripe. (Foto: Poliana Oliveira/O Dia)



O coordenador destaca que as metas esperadas aos grupos prioritários não foram atingidas, por isso o Ministério da Saúde liberou a vacinação para o público em geral. Essa medida também foi necessária para que as vacinas que estão em estoque não fiquem sem utilidade e acabem vencendo.

A técnica da sala de vacina do Centro de Saúde Cecy Fortes, Alexandra Belfort, comenta que a procura pela vacina no primeiro dia está bastante acentuada, até mais do que ao longo de todo o mês em que foi realizada a companha de vacinação contra a gripe.

“A gente pensava que, agora que foi liberado para o público em geral, só esses pacientes irão buscar os postos de vacina, mas o que temos observado é que muitas pessoas que fazem parte dos grupos prioritários estão vindo somente agora, principalmente os idosos e as crianças. Mas isso é bom, sinal que eles serão vacinadas, só que já eram para eles terem sido vacinados desde o mês passado, quando começou a campanha”, lembra.

Alexandra Belfort enfatiza a importância da vacina, especialmente para se imunizar contra a gripe. Ela também destacou que, caso a pessoa esteja com sintomas de gripe, é importante se recuperar e, posteriormente, tomar a vacina.

“Quem está gripado está com a imunidade baixa e quem toma a vacina, a tendência é baixar a imunidade para o organismo melhorar e poder adequar à doença. Então é preciso se recuperar primeiro para depois se vacina”, enfatiza.

Somente na UBS Cecy Forte, a expectativa é vacinar, pelo menos, 300 pessoas por dia contra a gripe. Uma delas é a doméstica Lucimar Jesus Soares (58), que soube da vacinação ao público em geral pela televisão.

“Antes a vacina era somente para algumas pessoas e agora que foi aberto para todos é ótimo, pois todo mundo pode se imunizar. Eu vim logo no primeiro dia que é para garantir a minha imunização. A fila está longa, mas é algo que vale a pena, porque é um benefício da nossa saúde”, finaliza.

Nathalia Amaral e Isabela Lopes