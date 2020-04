Piauí registra queda no número de casos suspeitos do novo coronavírus

O estado do Piauí registrou uma queda no número de casos suspeitos do novo Coronavírus (Covid-19), de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no final da tarde deste domingo (05).



De acordo com o boletim, o Estado possui atualmente 272 casos suspeitos da Covid-19, número inferior aos 293 registrados no boletim do último sábado. Já o número de casos descartados subiu de 587, no sábado, para 611 no boletim divulgado hoje.

O número de casos confirmados e de mortes permanece estável. Até o momento, são 24 casos confirmados, e quatro mortes registradas, nos municípios de Teresina, Parnaíba e São José do Divino.

Natanael Souza