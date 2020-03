Piauí já registra seis casos confirmados do novo Coronavírus

O número de casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) subiu para seis no Piauí, de acordo com o balanço divulgado no início da noite deste domingo (22) pela Secretaria de Estado da Saúde. O número é superior aos quatro casos confirmados no boletim divulgado no sábado.

Atualmente, de acordo com a Sesapi, são 117 casos suspeitos, 92 descartados e 215 casos notificados no Estado do Piauí.

Os primeiros casos de pacientes infectados pela doença no Piauí foram confirmados na última quinta-feira (19), quando três testes positivos tiveram os resultados divulgados. Na sexta-feira (20), mais um caso da Covid-19 foi confirmado no estado do Piauí.

Durante o anúncio da atualização dos dados neste domingo (22), o secretário de Saúde, Florentino Neto, voltou a destacar a importância das medidas de isolamento social, como forma de conte o avanço da doença.

“Nós podemos colaborar para vencer. Todos juntos podemos vencer e vamos vencer. O isolamento domiciliar é fundamental nesse momento. É importante que as pessoas entendam isso”, destacou o secretário, durante pronunciamento nas redes sociais.

