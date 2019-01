Passar por luto é fundamental para encerrar ciclo, diz psicóloga

Superar desafios e dar uma guinada na vida nem sempre é tarefa fácil. Muitas vezes, nos deparamos com situações que mudam completamente nossa rotina e nos tira da zona de conforto. Mas, como superar essas mudanças e até seguir um novo caminho? Como aceitar que essas situações difíceis e não desistir de tentar?

Alguns famosos já passaram por situações que mudaram suas vidas completamente e hoje inspiram muitas pessoas a nunca desistirem de tentar. Um desses exemplos é o ex-BBB Fernando Fernandes, que sofreu um acidente de carro em 2009 e perdeu os movimentos das pernas. Sem poder mais andar, dedicou-se à canoagem paraolímpica e hoje o atleta é tetra campeão mundial.

Outro exemplo de superação é o coreógrafo Fly Vagner, conhecido por suas participações em programas de televisão. Antes de se tornar diretor artístico de uma emissora nacional e orientador financeiro, ele chegou a perder tudo, mas precisou se reerguer. Hoje, ele é coaching financeiro e realiza palestras em todo o Brasil, compartilhando sua história e ensinando as pessoas a conquistarem sua independência financeira.



Fly Vagner. Foto: ODIA



Segundo a psicóloga Ianny Luizy, vivenciar situações difíceis, e até de fracasso, é algo corriqueiro a todos e que tende a acontecer quando nos propomos a tentar algo novo. Mas, de acordo com ela, a melhor maneira de não se deixar abater em casos de perdas, é ter em mente que, para se chegar ao sucesso, haverá alguns obstáculos.

“Erramos várias vezes e somente praticando é que se chega à perfeição. Assim como um bebê não nasce sabendo andar e, para conseguir isso ele cai bastante, assim é com o sucesso, ou seja, é um processo de resiliência e resignação”, conta.

A especialista pontua que as mudanças começam com o desejo de mudar, que pode ser abruptamente ou lentamente. Para ela, o ideal é que se tenha um foco, meta e objetivos com datas para que tal mudança ocorra. É importante que haja um plano a ser conseguido até que se alcance o sonho almejado, bem como evitar que se perca no meio desse processo de mudanças.

Apoio

Por isso, é fundamental o apoio de todos, principalmente da família e até de profissionais da área da saúde. “É sempre importante procurar ajuda. Terapia é muito recomendável para gerar mudanças, afinal tudo que é novo gera medo, e ter alguém que lhe ajude a ver as possibilidades e outra forma de ver a vida e se ver, é essencial”, frisa Ianny Luizy.

A psicóloga destaca também que, quando passamos por situações de términos de ciclo, o essencial é passar primeiro pelo luto. Quando a pessoa acaba o processo de entender que algo não deu certo como o esperado, ela amadurece e consegue viver coisas novas sem o medo de fracassar novamente. “Caso a pessoa continue com esse medo, impedindo de viver situações novas, é recomendável que procure ajuda de um psicólogo”, finaliza a especialista.

Isabela Lopes