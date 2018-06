Pacientes aguardam há cerca de três anos para cirurgia bariátrica no SUS

Há três anos, Juliana da Conceição, de 40 anos, depositou toda sua esperança em um procedimento que ela acredita ser, como afirma com veemência, “a última esperança”. Pesando 117 kg, a dona de casa faz parte do grupo de dezenas de pessoas que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), no Piauí, para realizar a cirurgia bariátrica.

O procedimento vem se tornando um importante aliado no tratamento de pacientes com obesidade, porque faz com que o estômago fique menor – seja por restringir seu tamanho com algum artifício mecânico, ou pela remoção de uma porção com a cirurgia – e, assim, contribua para a perda de peso e melhoria da qualidade de vida.

Juliana e Leda precisam fazer o procedimento para recuperar a saúde e suas atividades rotineiras (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



No Piauí, o Hospital Getúlio Vargas (HGV) tem um setor preparado para realizar a intervenção cirúrgica desde 2014, mas a falta de habilitação do Ministério da Saúde impediu seu funcionamento de pronto. Desde então, a espera e a fila de pacientes que aguardam o procedimento só aumentam.

“Tentei todos os tipos de dieta durante a vida, mas nada deu certo e, depois que tive filho, fiquei com muito mais sobrepeso. Estou na espera desse setor ficar pronto para atender há quase três anos, eu vejo como minha última esperança. Na rede particular, infelizmente, não tenho condições”, relata Juliana.



HGV espera realizar procedimentos em julho



A unidade de saúde tem o espaço desde 2014, quando realizou duas cirurgias. No entanto, como não aconteceu a habilitação pelo Ministério da Saúde, o setor ficou sem funcionar. Agora, com a aprovação da habilitação, a expectativa é que a primeira cirurgia aconteça em julho.



A diretora geral do HGV, Fátima Garcez, informa que a habilitação do Serviço foi aprovado no dia 24 de maio, na reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite, juntamente com a cirurgia cardíaca. "Queremos iniciar em julho a cirurgia bariátrica e, no segundo semestre, a cirurgia cardíaca", explica.



Confira está reportagem na integra na edição de 'Fim de Semana' do Jornal O Dia.

Glenda Uchôa