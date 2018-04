Paciente internada com gripe H1N1 apresenta melhora, diz FMS

A Fundação Municipal de Saúde informou na manhã deste domingo (29) que a adolescente de 13 anos, primeira paciente a ser diagnosticada com o vírus da Influenza A em Teresina este ano, está consciente e apresentou melhoras no seu quadro clínico.

De acordo com a FMS, a paciente está sem sedação e a infecção foi controlada. Apesar disso, a jovem ainda encontra-se na UTI do Hospital de Urgências de Teresina (HUT) e não tem previsão de alta. A adolescente apresentava um quadro de comorbidade associada e pneumopatia crônica, ou seja, doença pulmonar que dura mais de três meses e mesmo com o devido tratamento, e em alguns casos, não tem cura.

Desde o início do ano, a FMS registrou 52 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave-SRAG, destes, 17 fizeram exame e sete casos foram confirmados de H1N1. Além da jovem, outras seis pessoas foram diagnosticadas com o vírus, são elas: duas irmãs de 19 e 22 anos, duas idosas, uma mulher de 54 anos e uma gestante que esteve internada no hospital do Buenos Aires. No momento, todas as pacientes, com exceção da adolescente, se recuperam em casa.

Campanha de Vacinação

A Secretaria de Estado da Saúde iniciou na última segunda-feira (23) a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza H1N1. A campanha vai até o dia 01 de junho e o Dia D é 12 de maio. Em todo o Piauí, 800 mil pessoas devem se vacinar.

A população deve procurar os postos de vacinação dos seus municípios.

Público a ser vacinado:

Pessoas com 60 anos ou mais de idade;

Crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes;

Puérperas;

Trabalhadores da saúde;

Povos indígenas;

Grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais(como o caso da adolescente);

Professores das escolas públicas e privadas;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade;

Funcionários do sistema prisional.

Nathalia Amaral