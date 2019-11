O alongamento do corpo por meio da Yoga

A yoga sempre me chamou atenção. Esta pratica milenar indiana, disseminada em todo o mundo e que tem muitos adeptos, tem uma filosofia muito interessante e que preenche as necessidades do nosso organismo: concentração, equilíbrio e força (o significado da palavra é unir). A prática traz estes benefícios e isto já é argumento suficiente para, definitivamente, fazer a atividade pelo menos uma vez na semana. A prática também traz um benefício importantíssimo que vai melhorar em muito a vida das pessoas quando ela se tornarem idosas: o alongamento. Fazer yoga é praticar a concentração, o equilíbrio, a força e ainda se tornar uma pessoa alongada.



Quando comecei a experimentar as posturas (com nomes lindos e simbólicos como: guerreiro, do arco, da montanha, do peixe, entre vários) fazia em uma academia de ginástica. Tinha uma certa resistência porque achava aquela espaço cheio de espelhos e com muita vaidade no ar, inapropriado. Mas não resisti e comecei. Fiz por quase 3 anos. Retomei tempo atrás um tipo de yoga, a power, que era mais física, mais força e menos meditativa. Fiquei viciado, porque satisfazia minha necessidade no momento. Parei porque o instrutor, o Almino, mudou de cidade.

Hoje estou há dois meses de volta à prática. Novamente em uma academia de ginástica (obrigado pela iniciativa, Eugênio Fortes) e, seguindo minha atual instrutora pelas redes sociais, a Renata Blanche, vejo que ela também teve a minha mesma resistência, mas sorte nossa, dá aulas com alegria e dedicação. Pedi a ela, que selecionasse alguns benefícios de fazer alongamentos com frequência.

Porque é tão importante praticar alongamentos

Por Renata Blanche

Os benefícios do alongamento são vários. Ativa a circulação, melhora a flexibilidade, aumenta a consciência corporal e a postura, alivia a tensão muscular, promove relaxamento e tem inclusive função terapêutica no tratamento de dores. Além dos benefícios físicos, alongar o corpo contribui para o bem estar emocional, já que tensões musculares podem estar associadas a tensões mentais e da mesma forma, alongar o corpo nos ajuda a liberar preocupações e emoções presas. Isso explica porque as pessoas se sentem tão bem depois de uma sessão de alongamento, mesmo sem entender direito o porquê.

No contexto do yoga, além dos benefícios físicos e emocionais, a prática do alongamento tem importância energética, pois regula, desbloqueando e ativando nossos canais energéticos, permitindo que o nosso prana (energia vital) circule melhor e todas as nossas funções sejam harmonizadas.

Zan Viana - ODIA TV