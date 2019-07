No Piauí, cerca 300 pacientes recebem tratamento de hepatite

Este domingo (28) é alusivo ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, movimento de sensibilização e informação para prevenção, o acesso rápido e garantido ao diagnóstico e tratamento aos pacientes. No Piauí, a Assistência Farmacêutica é a referência no tratamento das hepatites B e C, feito gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, 280 pacientes são atendidos na Assistência Farmacêutica, sendo que 138 diagnosticados com a hepatite B, cujo tratamento é contínuo, já que não tem cura, e 142 com hepatite C, com atendimento entre três a seis meses, com índice de cura de até 98%.

De acordo com a farmacêutica Karícia Freitas, confirmado o diagnóstico, que é feito por especialista, como infectologista, gastroenterologista ou hepatologista, o paciente é direcionado à Farmácia.

“Esse tratamento é à base de medicamentos antirretrovirais, que vão inibir ou paralisar a multiplicação e a reaplicação do vírus, para evitar a evolução da doença. Para hepatite B, são em torno de três apresentações medicamentosas, de uso contínuo. Para a C, entre seis a oito, dependendo das condições clínicas do paciente e da genotipagem, ou seja, o tipo genético do vírus, escolhendo o esquema terapêutico com combinações de drogas ou não, feito entre doze ou de 24 semanas”, afirma. Em geral, a resposta ao tratamento se dá em três meses.

Ela explica que o atendimento é feito em qualquer estágio da doença, exceto quando há indicativo de transplante hepático. “Quanto mais cedo o diagnóstico e o acesso ao tratamento, mais rápida é a resposta ao sistema terapêutico e a melhora na qualidade vida do paciente”. Se não diagnosticado e tratado, o paciente pode evoluir para cirrose ou câncer hepático.

Aliado à assistência farmacológica, Karícia Freitas orienta que os pacientes tenham cuidados redobrados com a saúde, uma vez que o risco é aumentado para outras comorbidades, como diabetes, colesterol alto, síndrome metabólica, obesidade, hipertensão e esteatose hepática. “Importante também que o paciente adote hábitos saudáveis, como evitar o consumo de álcool, fumo, estresse, uso irracional de medicamentos, além de praticar atividades físicas”, orienta.

Acesso ao tratamento

Com a confirmação do diagnóstico, o paciente deve fazer o cadastro na Assistência Farmacêutica. É requerida a documentação pessoal, como carteira de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cartão do SUS e comprovante de residência. O paciente pode designar representantes para o recebimento da medicação.

Também é solicitado o Laudo para Solicitação/Avaliação e Autorização de Medicamentos (LME), com parte preenchida pelo médico e a outra pelo usuário, ou representante legal; receita médica para até três meses; termo de esclarecimento e responsabilidade, todos emitidos pelo médico, em via original, e exames para verificação à condição clínica do usuário, seja laboratorial ou de imagem.

Com toda documentação pronta, o paciente faz o cadastro na sede, em Teresina. Feito o cadastro, a Farmácia tem até 30 dias para avaliar o processo

Da Redação