Ministério da Saúde confirma caso de sarampo no Piauí

O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta quarta-feira (21), mostra que o Piauí é um dos estados que registrou casos confirmados de Sarampo. O documento tem como base o período de 19 de maio a 19 de agosto, em que um caso da doença foi confirmado no Piauí. Além disso, outros sete casos suspeitos estão sendo analisados.



O secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, reconheceu o dado e afirmou que algumas medidas já começaram a ser adotadas para evitar a proliferação da doença e evitar um surto.

“Temos um caso confirmado, que é um caso importado, a pessoa contraiu sarampo em são Paulo e veio para cá. Aqui, nós constatamos e, efetivamente, temos esse caso confirmado. Temos outros casos suspeitos, que estão sendo analisados. Haveremos de expedir boletins para informar a população”, disse o secretário.

O secretário estadual de Saúde anunciou que medidas já começaram a ser adotadas para evitar evitar um surto (Foto: Jailson Soares/ O Dia)



Nos últimos dias, o Ministério da Saúde voltou a recomendar que crianças entre seis meses e 1 ano sejam vacinadas, com uma imunização denominada “dose zero”. A iniciativa visa diminuir a incidência do sarampo nesta faixa.

De acordo com o secretário estadual de saúde, o Piauí possui estoque suficiente de vacinas para atender as demandas dos públicos-alvo estabelecidos.

“A vacina é distribuída pelo Ministério da Saúde. Dentro da rotina estabelecida pelo programa nacional de, temos vacina suficiente. Os municípios estão sendo comunicados das rotinas estabelecidas e havendo qualquer necessidade adicional, estaremos repassando à vacina. Temos tranquilidade com relação ao estoque”, informou Florentino.

No Brasil

O boletim do Ministério da Saúde mostra que, além do Piauí, mais seis estados tiveram casos confirmados de sarampo: Pernambuco, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, e Sergipe. Ao todo, foram confirmados 1.680 casos. Mais 7.487 estão em investigação e 1 mil foram descartados após análise.

O surto é fortemente concentrado em no estado de São Paulo, responsáveis por 1.662 casos, 98,9% do total, com ocorrências em 74 municípios.

