Médicos decidem realizar paralisação nos dias 25 e 26 de junho

O Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí decidiu por unanimidade realizar uma paralisação nos dias 25 e 26 de junho. Serão suspensos os atendimentos eletivos nos ambulatórios, entre eles consultas e procedimentos. Haverá também a redução de profissionais nas urgências e emergências em Teresina.



“Iremos reduzir o número de médicos nas urgências e emergências durante os dois dias de paralisação, sem colocar a população em risco. Os gestores não estão reagindo ao que estamos reivindicando. É preciso que entendam que a situação está muito grave”, comentou Samuel Rêgo, presidente do sindicato.

A categoria denuncia a falta de segurança nos locais de trabalho, equipamentos quebrados, medicamentos básicos, sobrecarga de trabalho e profissionais insuficientes. "No Hospital do Matadouro, por exemplo, foi iniciada uma reforma há dois anos e ainda hoje não foi concluída, o que prejudica muitos os atendimentos", comenta Renato Soares, vice-presidente do sindicato. De acordo com ele, esta já é a sexta paralisação realizada só este ano.

Procurada, a Fundação Municipal de Saúde - FMS informou que ainda não foi notificada sobre a paralisação.

Nayara FelizardoLucas Albano