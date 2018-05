Mais de 10% dos teresinenses já se vacinaram contra a gripe

Desde o início da Campanha Nacional de Vacinação, no último dia 23 de abril, 16.510 doses da vacina já foram aplicadas em Teresina, o que equivale a 10,49% da cobertura vacinal. Na capital, a população estimada a ser vacinada, para que a meta seja atingida, é de 157.374 pessoas. Em todo o Piauí a meta é vacinar 648.843 pessoas. Até o momento foram vacinadas 31.904 indivíduos, atingido 4,92% da meta estadual. A Campanha de Vacinação segue até o dia 01 de junho.





Foto: Moura Alves/O Dia

Teresina mantém salas de vacina em hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS) por toda a cidade e nos turnos manhã e tarde, com doses disponíveis para todo o público-alvo da campanha.

“As vacinas utilizadas durante as campanhas de vacinação contra a influenza são constituídas por vírus inativados, fracionados e purificados, portanto, não contém vírus novos e não causam a doença. As vacinas são bastante seguras, não sendo encontradas evidências de que causem eventos sistêmicos graves”, afirma Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde.



Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde (Foto: Nathalia Amaral/O Dia)

O dia D de mobilização da campanha de vacina será dia 12 de maio. A vacina protege contra os vírus influenza tipo B, A H1N1 e A H3N2. Fazem parte dos grupos prioritários os indivíduos com 60 anos ou mais de idade, as crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade, as gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores da saúde, os professores das escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

Professores podem se dirigir à sala de vacina mais próxima apresentando um contracheque para receber sua dose. Portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais deverão levar a prescrição médica, datada de 2018, especificando o motivo da indicação da vacina, que deverá ser apresentada no ato da vacinação. Pacientes que já fazem parte de algum programa de controle das doenças crônicas do SUS devem se dirigir às Unidades que estão cadastradas para receberem a vacina, ou buscar a prescrição com antecedência e se dirigir a qualquer sala de vacinação.

Alguns estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias, de 39% a 75% a mortalidade global e em, aproximadamente, 50% nas doenças relacionadas à influenza.

Fundação Municipal de Saúde de Teresina