Lentes ajudam na proteção contra raios solares

Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia são algumas doenças oculares onde a imagem formada nos olhos não é nítida. Para cada uma delas, existem cuidados específicos e a indicação de uso do acessório para a correção visual, que pode ser óculos ou lentes de contato.



Dependendo do estilo de vida, o mais indicado pode ser o uso de lentes de contato por uma série de benefícios. O oftalmologista Artur Pereira Filho ressalta que o acessório serve como uma proteção adicional contra os raios UVA e UVB. “Os olhos também devem ser protegidos contra os raios solares. Óculos de sol são usados com frequência e blindam os olhos contra os raios, porém algumas lentes de contato servem como uma proteção adicional. Além disso, em dias nublados, quando muitos não usam óculos de sol, as lentes atuam na proteção. Existem ainda marcas que reagem aos raios ultravioleta, escurecendo quando são expostas à luz solar”, completa.

Artur afirma que o uso excessivo de aparelhos digitais pode causar ressecamento ocular, pois, nesses casos, a visão fica focada nas telas e o número de piscadas pode reduzir em até cinco vezes. “Esse hábito pode causar outros problemas, como cansaço visual e olhos vermelhos. Hoje no mercado já existem lentes de contato desenvolvidas especialmente para pessoas com esse tipo de rotina e que não desejam abandonar o conforto. As lentes são gelatinosas, com tecnologias modernas de umectabilidade incorporadas à sua matriz. Esse modelo mantém o filme lacrimal estável por mais tempo, evitando sensação de olho seco e corpo estranho em ambientes internos ou externos”, revela.

Contudo, muitas pessoas evitam o uso de lentes de contato por acharem que vão perder muito tempo com os cuidados rotineiros, como a limpeza e armazenamento no estojo. “Mas, nem todas as lentes necessitam desses cuidados, as lentes de descarte diário são um exemplo. Tem como usar durante todo o dia e ao final, retirar as lentes e descartá-las”, afirma.

Prática de esportes

As lentes de contato também são ideais para a prática esportiva. Elas são adequadas para os mais diversos esportes e na academia. “As lentes permitem um maior campo de visão em comparação com os óculos. Além disso, os óculos atrapalham o desempenho do atleta. As lentes de contato por sua vez trazem mais conforto e segurança, evitando os riscos de sofrer lesões com o uso de capacete ou em quedas. Nestes casos, o uso de lentes de contato de descarte diário é ainda melhor, porque podem ser usadas somente nos dias de treino”, ressalta.

O oftalmologista Artur Pereira Filho cita ainda que as lentes de contato podem ser utilizadas até mesmo por crianças e adolescentes. O profissional vai avaliar o comportamento da criança e se a lente se adequa à rotina dela. “As lentes são práticas e confortáveis, porém necessitam de cuidados durante o uso. Crianças, adolescente e até mesmo os adultos devem ter maturidade para cumprir com esses cuidados básicos. Caso o paciente prefira comodidade total, o mais indicado é a lente descartável, pois não precisa ser higienizada diariamente, sendo descartada após o uso”.

O especialista ressalta, por fim, que em todos os casos, o primeiro passo é procurar um oftalmologista. “Somente o profissional poderá identificar o tipo e o grau do erro refrativo e assim indicar a lente de contato mais adequada. Hoje existem modelos com descarte diário, quinzenal, mensal e anual. As lentes de troca programada demandam um cuidado especial com limpeza e armazenamento, para evitar infecções. Já os tipos de uso diário podem ser descartadas no mesmo dia, uma opção mais segura e prática”, finaliza Artur Pereira Filho.