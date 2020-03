Hospital Regional de Picos descarta suspeita de coronavírus

O Hospital Regional Justino Luz, em Picos, descartou as suspeitas de Coronavírus em um paciente de 19 anos morador da cidade de Francisco Santos. A informação foi confirmada por meio de nota enviada à imprensa nesta quarta-feira (11). O caso começou a ser monitorado pela equipe médica no último domingo (08).

As informações eram de que o jovem esteve em viagem com a família nos últimos dias por quatro países da Europa e depois apresentou sintomas como febre, cefaleia e tosse ao retornar para a cidade onde reside. Na ocasião, ele realizou os exames e coletou o material no posto de atendimento, e foi liberado para casa sem nenhuma gravidade.

Ontem, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo. No entanto, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que declarar pandemia não significa que a situação está fora de controle nem que mundo deve abandonar as medidas de contenção e passar a pensar em mitigação. Ele pediu ações mais agressivas.

O caso suspeito era monitorado pelo Hospital Justino Luz, em Picos (Foto: Reprodução)

A reportagem do Jornal O DIA tentou contato com o Dr. José Noronha, diretor do hospital Natan Portela, que é referência no Estado para casos suspeitos no Piauí, para esclarecer se serão adotadas medidas mais rígidas após a declaração da OMS, mas as ligações não foram atendidas e não recebemos retorno até o fechamento desta matéria.

Não há nenhum caso confirmado no Piauí. No restante do país, subiu para 52 o número de pacientes com coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Outros 907 casos suspeitos estão sendo monitorados e, 935 foram descartados. O estado de São Paulo lidera o número de infectados, com 30 casos. O Rio de Janeiro tem 13, o Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Bahia com dois casos cada estado, além de Alagoas, Minas Gerais e Espírito Santo, onde cada um possui um caso confirmado.

Ithyara Borges e Jorge Machado