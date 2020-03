Hipertensão atinge 35% da população brasileira

A descoberta e o tratamento da hipertensão pode reduzir em até 80% as chances de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC), de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). As atividades que impactam positivamente são: controle do colesterol, alimentação saudável e prática de exercícios físicos.



Popularmente conhecida como pressão alta, a hipertensão arterial atinge cerca de um bilhão de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, aproximadamente 35% da população tem a doença, conforme dados do Ministério da Saúde, mas nem a metade deles sabe disso.

Entre as pessoas que têm conhecimento da doença, 50% usam medicamentos e apenas 45% têm a pressão controlada.





Hipertensão arterial

A hipertensão arterial é o aumento anormal da pressão sanguínea nas artérias por longos períodos de tempo. Normalmente, o número varia ao longo do dia, de acordo com as atividades desempenhadas. Pela manhã, ao acordar, ela tende a ser mais baixa e aumenta conforme o corpo se movimenta. Isso acontece porque o cérebro entende que o corpo precisa de mais energia para funcionar.

A pessoa é considerada hipertensa quando sua pressão fica igual ou maior do que 14 por 9. O indicado é que ela seja de 12 por 8. O quadro é crônico e degenerativo e, de acordo com o Ministério da Saúde, é herdado dos pais em 90% dos casos.

Outros fatores de risco são: idade avançada, normalmente acima do 60 anos; obesidade; estresse; sono irregular; menopausa, já que a queda dos hormônios femininos prejudica as artérias; alto consumo de sal; excesso de bebidas alcoólicas; entre outros.

Com a doença, o coração é o órgão mais atingido, já que, com a circulação de sangue prejudicada nas artérias coronárias, ele não recebe sangue e oxidação suficientes. Dessa forma, o infarto e o AVC são possibilitados. Além disso, a hipertensão pode causar problemas oculares e nos rins.





Tratamento

Como a doença é silenciosa, os sintomas só aparecem em fases avançadas. O mais recomendado é realizar exames periódicos de checagem, com medidor de pressão. Mesmo assim, os mais comuns são: dor de cabeça, visão turva, zumbido no ouvido, dor no peito, falta de ar e tontura.



A adoção de uma vida mais saudável com atividades aeróbicas é um caminho para o tratamento da doença. Correr, nadar e fazer caminhadas faz com que substâncias vasodilatadoras sejam liberadas e, assim, a pressão permanece mais baixa.

Mesmo assim, não é indicado que pacientes com hipertensão pratiquem exercícios sem o acompanhamento de um profissional da área, já que algumas atividades fazem com que a pressão arterial suba.

No caso da alimentação, ela deve ser rica em potássio, cálcio e magnésio, que regulam a contração dos vasos sanguíneos. O sódio, principal componente do sal de cozinha, deve ser consumido com cuidado. A recomendação da OMS é ingerir no máximo 5 gramas por dia. No entanto, um estudo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia mostra que o consumo médio dos brasileiros é quase o dobro.